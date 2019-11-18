Размеры платежей в системе ОСМС на 2020 год установили в Казахстане

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Размеры платежей в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) на 2020 год установили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«На 2020 год установлены следующие размеры платежей в систему ОСМС: для самостоятельных плательщиков – Т2125 в месяц или Т25,5 тыс. в год. Для плательщиков ЕСП (единого совокупного платежа – КазТАГ), проживающих в городах, 1 МРП в месяц или Т31 812 в год, в сельской местности 0,5 МРП или Т15 912 в год», — сообщили в понедельник в пресс-службе правительства Казахстана.

Отмечается, что 1 сентября пилотный проект по внедрению ОСМС стартовал в Карагандинской области.

«Из бюджета дополнительно выделено Т2,3 млрд: на повышение доступности консультативно-диагностических услуг – Т17 млн, на расширение медицинской реабилитации – Т600 млн. Актуализировано более 2,1 млн человек. Остается актуализировать порядка 600 тыс., или 3,2% от общей численности граждан. 88,1% населения являются прогнозно застрахованными: 10 млн человек относятся к льготным категориям, 5,4 млн – наемных работников, 0,7 млн – индивидуальные предприниматели, 0,2 млн – плательщики ЕСП», — уточнили в кабмине.

В правительстве добавили, что оставшиеся граждане – порядка 12%, смогут стать участниками системы как самостоятельные плательщики.

«По оперативным данным пилота за два месяца (сентябрь-октябрь) в регионе увеличилось: на 178% количество дорогостоящих услуг КТ и МРТ (компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии – КазТАГ), на 73% – услуг медицинской реабилитации, на 42% – услуги КДП (консультативно- диагностической помощи – КазТАГ)», — сказано в сообщении.

Из сообщения также следует, что новая модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакет ОСМС предусматривают внедрение трехуровневой системы медицинского обеспечения.

«В пакете ОСМС застрахованное население сможет получить дополнительную медицинскую помощь сверх ГОБМП. С внедрением ОСМС расходы на одного застрахованного увеличатся на 57% и составят Т87,3 тыс. (Т53,4 тыс. – ГОБМП, Т33,9 тыс. – ОСМС)», — уточнили в кабмине.

В пресс-службе правительства отметили, что до 1 декабря необходимо завершить интеграцию информационных систем (ИС) министерства образования и науки, министерства юстиции с ИС министерства труда и социальной защиты населении по трем категориям: дети; студенты; лица, фактически воспитывающие ребенка до трех лет.

«Рост тарифов будет включать в себя повышение заработной платы медработникам, которая уже в следующем году будет повышена на 30% у врачей и на 20% у среднего медперсонала, а к 2025 году увеличится в два раза по сравнению с текущей заработной платой. Рост тарифов, включающий расходы на заработную плату и обновление основных средств, достигнет 65% к 2025 году», — также сообщили в пресс-службе правительства.

В кабмине заверяют, что внедрение ОСМС позволит снизить текущие «карманные» расходы к 2025 году практически в два раза.