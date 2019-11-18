Резкое и значительное похолодание ожидается в ближайшие три дня в большинстве областей РК

Нур-Султан. 18 ноября. КазТАГ – Резкое и значительное похолодание ожидается в ближайшие три дня в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В арктической воздушной массе над Карским морем уже сформировался антициклон, который начинает смещаться в юго-западном направлении и 21 ноября достигнет центральных районов европейской территории России. По восточной периферии антициклона через Западную Сибирь на Казахстан будет поступать очень холодный воздух с арктических морей, что вызовет резкое и значительное похолодание в большинстве районов республики», — сообщается в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 19-21 ноября.

Так в северных, центральных и восточных областях предполагается понижение температуры воздуха до -28-33, а также местами снег, метель, сильный северный ветер.

«Местами снег, гололед, туман ожидаются и в западных, южных и юго-восточных областях. Здесь также похолодает, ночью до -7-15, на крайнем юге до -3-8», — уточнили синоптики.