Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ – Авиакомпания Air Astana купит 30 самолетов попавшей в катастрофы с сотнями жертв модели 737 MAX, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Air Astana и компания Boeing объявили в рамках авиасалона в Дубае о намерении авиакомпании разместить заказ на 30 самолетов Boeing 737 MAX 8, которые станут основой ее нового лоукостера FlyArystan. Сегодня компании подписали соглашение о намерениях на покупку 30 самолетов, стоимость которых по каталожным ценам составляет $3,6 млрд», — сообщили в пресс-службе Air Astana во вторник.

Как заявил президент авиакомпании Питер Фостер, Air Astana «тесно сотрудничает с Boeing с самого начала своей операционной деятельности в 2002 году и эксплуатации двух 737NG».

«Сегодня мы эксплуатируем самолеты 757 и 767 и мы уверены, что MAX станет прочной основой для развития FlyArystan в регионе после возвращения в эксплуатацию», — заявил Фостер.

По словам президента и главного исполнительного директора подразделения Boeing Commercial Airplanes Стэнли Дила, в американской корпорации гордятся расширить партнерство с казахстанской стороной в рамках 737 MAX.

«Мы убеждены, что экономичность и надежность, заложенные в 737 MAX, прекрасно дополнят FlyArystan. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Питером и его командой по завершению подготовки соглашения, которое будет удовлетворять требованиям их парка ВС и операционной деятельности», — заявил Дил.

Авиаперевозчик привел данные о том, что 737 MAX 8 является представителем семейства самолетов, пассажировместимость которых составляет от 130 до 230 кресел, а дальность полета достигает 7 130 км.

«Благодаря таким усовершенствованиям, как двигатели CFM International LEAP-1B и законцовки крыла Advanced Technology, 737 MAX обеспечивает эксплуатантам эффективность на 14% выше, чем у любого другого современного узкофюзеляжного самолета, а также увеличенную дальность полета для открытия новых направлений», — заявили в Air Astana.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.

17 июня председатель совета директоров и главный исполнительный директор Boeing Деннис Меленберг признал допущенные компанией ошибки в самолетах 737 MAX, заявив, что потребуется время, чтобы восстановить доверие клиентов после двух фатальных аварий. Он также признал, что компания допустила ошибку, не сумев сообщить регуляторам и клиентам о неисправности сигнальной лампочки в кабине пилотов на 737 MAX.

Еще раньше Меленберг признал, что на борту двух самолетов 737 MAX имел место сбой в работе системы MCAS перед тем, как они разбились. Многие страны мира, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии. 13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения.