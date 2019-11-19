Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ – Правительство Казахстана подсчитало долю негативной информации в интернете за месяц, передает корреспондент агентства.

«В целях выявления доли негативных новостей министерством информации и общественного развития проведен анализ информационного поля, который показал малую долю негативных материалов в сети интернет в общей информационной повестке дня. Так, за последний месяц доля негативных материалов составляет 2,3% от общего объема, а доля умеренно-негативных материалов составила 7,2%», — говорится в ответе премьер-министра Аскара Мамина на запрос группы депутатов мажилиса.

В целом, за текущий год по сравнению с 2018 годом, по данным главы правительства, доля негативных материалов снизилась на 0,8% и составила 1,3% от общей информационной повестки.

«Как показывает мировая практика, при формировании информационной повестки, аудитория обращает внимание на наиболее резонансные темы, которые в большинстве в своем имеют негативный характер. Восприятие аудиторией той или иной новости напрямую зависит от уровня образованности, культурного кода среды. Следует отметить, что сегодня блогеры при публикации и распространении материалов прежде всего опираются на информацию, вышедшую в традиционных СМИ, формируя лишь фон обсуждения вокруг данной новости. При этом, согласно исследованию, проведенному МИОР, показатели доверия со стороны населения к информации, размещенной в социальных сетях, форумах и блогах, составляет лишь 16,54% от опрошенных граждан, а остальная часть доверяют иногда, либо вообще не доверяют данной информации», — добавил премьер.

По словам руководителя кабмина, «ежедневно проводится работа по выявлению признаков нарушений законодательства РК в области СМИ и телерадиовещания».

«Мониторингом охвачены республиканские и региональные печатные СМИ, теле-, радиоканалы, отечественные и зарубежные интернет-ресурсы, социальные медиа. В целом, благодаря предупредительной работе с собственниками отечественных телеканалов, улучшилось положение с исполнением нормы о соблюдении языкового баланса на телевидении, а также состояние законности с размещением рекламы на телевидении. Так, в сравнении с 2018 годом, число нарушений снизилось в два раза», — уточнил глава правительства.

Он добавил, что с начала 2019 года удалено свыше 31 тыс. единиц «противоправного контента, пропагандировавшего терроризм и экстремизм, суицидальное поведение, распространение наркотиков и так далее».

«В целях недопущения деструктивного информационного влияния на отечественное информационное пространство МИОР выстроена система координации и межведомственного информационного взаимодействия с прессслужбами государственных органов, в большинстве случаев позволяющая оперативно реагировать на кризисные ситуации, вызывающие негативный резонанс», — заключил Мамин.

Напомним, 16 октября мажилисмены заявили, что наблюдают «серьезные проблемы в работе министерства информации и общественного развития, связанные с реагированием на актуальные вызовы в медиапространстве». По словам парламентариев, «многие средства массовой информации, действующие в социальных сетях, фактически предоставлены сами себе», «изо дня в день увеличивается объем негативной информации в ряде газет, телеканалов, интернет-изданий», «имеет место, когда официальные СМИ в своей деятельности используют ретрансляцию новостей, зачастую фейковых, из социальных сетей, мессенджеров Telegram и WhatsApp». По мнению депутатов, «медиапространство Казахстана опасно разбалансировано, информационную повестку дня министерству диктуют блогеры, а влияние информационных СМИ стремительно падает, при этом в угоду рейтингам открываются различные шоу-программы, и закрываются действительно нужные телепроекты».