Алматы. 18 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Air Astana не видит коммерческой выгоды от рейсов между Казахстаном и Катаром, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям казахстанского авиаперевозчика.

«Согласно анализу рынка прямой пассажиропоток между Казахстаном и Катаром за последние 12 месяцев составил всего 44 пассажиров в неделю, что является недостаточным для выполнения коммерческих рейсов», — прокомментировали для КазТАГ в компании сообщение о планах запустить в декабре 2019 года авиарейсы между Нур-Султаном и Дохой.

Начиная с момента открытия первых маршрутов, отметили специалисты компании, Air Astana планомерно открывает новые направления для граждан Казахстана.

«Мы увеличили количество международных маршрутов в/из Нур-Султана с восьми в 2011 году до 20 в 2019 году, включая Лондон, Париж, Дубай, Пекин, Сеул, Санкт-Петербург, Баку, Тбилиси, Ташкент, Бишкек, Шарм-аль-Шейх, Омск. В целом количество рейсов в/из Нур-Султана увеличилось почти в четыре раза: с 30 до 115 в неделю», — уточнили в пресс-службе перевозчика.

На сегодняшний день, продолжили в Air Astana, 54 страны подписали соглашения о воздушном сообщении с Казахстаном, при этом 47 стран не используют свои коммерческие права на перевозки.

«Это Великобритания, Франция, Нидерланды, Австрия, Сингапур, Япония, Гонконг, Малайзия, Саудовская Аравия, Индонезия и другие в силу коммерческих причин. Почти 90% коммерческих прав на перевозки в Нур-Султан не используются иностранными перевозчиками с момента режима открытого неба в 2018 году», — сожалеют специалисты компании.

На вопрос, как компания относится к конкуренции на рынке авиаперевозок и оценивает попытки властей ее усилить, в пресс-службе перевозчика ответили, что «не против честной конкуренции и поддерживает инициативу правительства по привлечению новых иностранных перевозчиков, увеличения выбора для потребителей».

«Считаем, что это положительно скажется на развитии туризма в Казахстане. Со многими авиакомпаниями мы имеем соглашения о совместном выполнении полетов, которые позволяют максимально использовать возможности продаж и привлечения пассажиров на своих рынках», — подытожили в пресс-службе «Эйр Астаны».

Напомним, 8 ноября министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило, что в декабре планируется запустить авиарейсы между Нур-Султаном и Дохой, что «позволит пассажирам из Казахстана путешествовать по 160 направлениям мира».