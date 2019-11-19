Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ – Махмбет Абжан. До Т38 млрд ежегодно тратят на содержание дорог в Алматинской области, сообщил аким региона Амандык Баталов.

«Идет реконструкция (автодорог – КазТАГ) Талдыкорган–Усть-Каменогорск, Ушарал–Достык, Курты–Бурылбайтал, Узынагаш–Отар. Это порядка 1307 км отличных дорог, отвечающих всем стандартам, и возросший транзитный потенциал области. Не должны отставать в качестве дороги местного значения и внутрипоселковые, поэтому ежегодно выделяем до Т38 млрд», — сказал Баталов во вторник на брифинге в СЦК.

Также аким сообщил, что в 2019 году проведена реконструкция и ремонт 357 км автодорог, за счет чего уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии к концу года, по словам главы региона, достигнет 81%. В 2018 году данный показатель, как отметил Баталов, составлял 78,1%.