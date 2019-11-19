Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Нур-Султан возглавил топ-25 городов Казахстана с самым загрязненным воздухом, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«По расчетам СИ (стандартного индекса – КазТАГ) и НП (наибольшей повторяемости – КазТАГ), за III квартал 2019 года к классу очень высокого уровня загрязнения отнесены (СИ – более 10, НП – более 50%): Нур-Султан, Актау, Жезказган, Темиртау. Высоким уровнем загрязнения (СИ – 5-10, НП – 20-49%) характеризуются: Актобе, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш», — говорится в информационном бюллетене о состоянии окружающей среды за III квартал 2019 года, подготовленном РГП «Казгидромет».

Кроме названных самых загрязненных восьми городов, «Казгидромет» называет также следующие за ними в антирейтинге 17 населенных пунктов с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

«К повышенному уровню загрязнения (СИ – 2-4, НП – 1-19%) отнесены населенные пункты: Кокшетау, Атбасар, Талдыкорган, Атырау, Усть-Каменогорск, Семей, Павлодар, Костанай, Рудный, Тараз, Каратау, Уральск, Аксай, Шымкент, Туркестан и поселки Глубокое, Бейнеу», — сообщают составители бюллетеня.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха за III квартал «Казгидромет» оценивал по двум показателям: стандартный индекс и наибольшая повторяемость.

«СИ – наибольшая измеренная в городе максимальная разовая концентрация любого загрязняющего вещества, деленная на ПДК (предельно допустимую концентрацию – КазТАГ). Наибольшая повторяемость (НП) превышения ПДК – наибольшая повторяемость превышения ПДК любым загрязняющим веществом в воздухе города. (…) Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП. Если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей», — объясняют авторы.

По мнению составителей бюллетеня, высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах такими загрязнителями как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сероводород, взвешенные вещества, фенол, аммиак обусловлен тремя факторами: загруженностью автодорог городским транспортом, рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий, низкой проветриваемостью атмосферного пространства населенных пунктов.

Автотранспорт назван первым в тройке основных загрязнителей атмосферного воздуха.

«Многокомпонентность выхлопов бензинового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и так далее, а высокая загруженность автодорог даже в городах с хорошей проветриваемостью приводит к накоплению вредных примесей в атмосфере», — считают в «Казгидромете».

Промышленные предприятия и низкая проветриваемость городов, по мнению составителей экобюллетеня, также негативно влияют на качество атмосферного воздуха.

«Результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышленности является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязненности воздуха. Рассеивание их в воздушном бассейне над территорией населенных пунктов значительно влияет на качество атмосферного воздуха городов, пригородов и поселков. (…) Находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне», — полагают составители экологического бюллетеня.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Казахстана проводились в 45 населенных пунктах республики на 140 постах наблюдений, в том числе на 56 стационарных постах. На стационарных постах и с помощью передвижных лабораторий за состоянием загрязнения атмосферного воздуха определяются следующие показатели: взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, растворимые сульфаты, диоксид углерода, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, озон (приземный), сероводород, фенол, фтористый водород, хлор, хлористый водород, углеводороды, аммиак, серная кислота, формальдегид, метан, сумма углеводородов, неорганические соединения мышьяка, кадмий, свинец, хром, медь, бензол, этилбензол, бензапирен, бензин, бериллий, марганец, кобальт, цинк, никель, гамма-фон, ртуть.

Корреспондент агентства проанализировал приведенные в бюллетене уровни загрязнения населенных пунктов по стандартному индексу и по наибольшей повторяемости и вывел два рейтинга городов.

Топ-10 населенных пунктов по уровню загрязнения атмосферного воздуха по стандартному индексу выглядит следующим образом:

1. Актау – 22,3

2. Темиртау – 16,8

3. Актобе – 9,8

4. Балхаш – 8,4

5. Нур-Султан – 7,9

6. Караганда – 6

7. Туркестан – 4,5

8. Атбасар – 4,3

9. Тараз – 4,3

10. Шымкент – 4,2.

Топ-10 населенных пунктов по наибольшей повторяемости превышения ПДК выглядит так:

1. Нур-Султан – 58%

2. Жезказган – 55%

3. Алматы – 16%

4. Атырау – 13%

5. Павлодар – 11%

6. Усть-Каменогорск – 11%

7. Караганда – 9%

8. Актобе – 5%

9. Костанай – 5%

10. Уральск – 5%.

Кроме того, Атырау, Актау и Темиртау в III квартале 2019 года вошли в список городов, в которых зафиксированы случаи высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха.

«Было зафиксировано 264 случаев высокого загрязнения (ВЗ) и 32 случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха, из них: в городе Атырау – 253 случаев ВЗ (по данным постов компаний NCOC, Северо-Каспийской операционной компании – КазТАГ), АНПЗ (Атырауский нефтеперерабатывающий завод – КазТАГ) и 32 случаев ЭВЗ (по данным постов компаний NCOC); в Темиртау – четыре случая ВЗ, в Актау – семь случаев ВЗ», — отмечается в бюллетене.

Павлодарский эколог Ержан Оразалинов обращает внимание, что госорганы мониторят атмосферу только утром и вечером и задается вопросом: «а кто мониторит ночью?»

«Радует, что государство вот эти вещи делает, но надо более гибкий подход, более качественный подход к этим вещам. А у нас он половинчатый опять получается. В Павлодаре еще два-три поста необходимо. В том же Аксу один пост стоит, тоже маловато его, я считаю. В Экибастузе два поста – тоже очень мало», — сетует эколог.

Оразалинов считает, что львиную долю вредных веществ, кроме промышленных предприятий, выбрасывает автотранспорт.

«Астана почему проблемная? Центр города – он всегда был в дыму зимой. Потому что в Чубарах печки стоят. Пока Астану не газифицируют, он будет загрязненным городом. Потому что, насколько мне известно, в Астану уголь завозят с пяти разных разрезов. Они могут туда и бутылки пластиковые запихивать в печку. А если газифицируют, на 30% Астана чище станет», — выражает надежду эколог.

Председатель правления ассоциации практикующих экологов Лаура Маликова отмечает, что данные мониторинга качества воздуха за III квартал не дают полной картины загрязнения воздуха.

«Есть много населенных пунктов, где качество воздуха значительно ухудшается в отопительный сезон, в основном, из-за взвешенных частиц PM-2,5, PM-10 и оксида серы в результате сжигания угля. Если сравнить данные мониторинга «Казгидромета» в населенных пунктах за отопительный сезон и за летне-весеннее время, разница существенная, и это указывает на то, что сжигание угля вносит наибольший вклад в загрязнение воздуха», — замечает Маликова.

Также она не согласна с мнением, что автотранспорт назван первым в тройке основных загрязнителей атмосферного воздуха.

«Транспорт по сравнению со стационарными источниками, возможно, и вносит больший вклад по оксидам азота, но в целом загрязнение воздуха происходит из-за выбросов от стационарных источников, таких как ТЭЦ, цементные заводы, НПЗ и другие заводы», — отмечает Маликова.

Также она отмечает, что с тех пор, как функцию проведения техосмотра передали в частный сектор, увеличилось количество авто на дорогах, которые не соответствуют требованиям по токсичности. Эколог приходит к мнению, что частники недобросовестно относятся к проведению техосмотра и предлагает пересмотреть данную процедуру.

«Также важно отметить, что нынешняя система определения качества воздуха такими терминами, как «экстремально высокое», «высокое», «повышенное», привязывая их к кратности превышения ПДК, устарела. В проекте нового Экологического кодекса, который вступит в силу с 2020 года, рассматривается гармонизация индикаторов и методологии мониторинга качества воздуха с принятыми в странах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития – КазТАГ) стандартами», — резюмировала Маликова.