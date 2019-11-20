План Сагинтаева

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Удастся ли акиму Алматы сделать так, чтобы и рейтинг стоял, и деньги были?

Еще сентябрьская новость о получении Алматы инвестиционного рейтинга «ВВВ» от Fitch прошла в казахстанском медиаполе, что называется, без ажиотажа. Между тем, это важнейшее событие не только экономического, но и политического свойства с далеко идущими последствиями.

В частности, именно этим могла быть продиктована явно проалматинская риторика президента Касым-Жомарта Токаева во время его октябрьского визита в южную столицу. Да и сам аким Алматы выглядел перед главой государства пусть и просителем, но уж точно не бедным. И это понятно: как еще, если не с достоинством, держаться градоначальнику, чей муниципальный рейтинг на одном уровне с суверенным рейтингом всей страны?

Это значит, что самый большой город Казахстана получает уникальную возможность за счет внешнего инвестирования решить многие застарелые проблемы, главные из которых – развитие транспортной инфраструктуры, улучшение экологии, создание новых рабочих мест. Теперь при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) с ее Программой городов Европы и Центральной Азии (ECA CITIES) Алматы попадает в список крупнейших городов Европы, привлекательных для инвестирования.

Другой вопрос: удастся ли властям мегаполиса сполна воспользоваться открывающейся возможностью? И вопрос этот отнюдь не праздный. Только на реализацию программы «Город без окраин» в ближайшие 5 лет потребуется более 800 млрд. тенге или примерно полтора годовых бюджета «Большого яблока». Тут впору вспомнить, как еще в конце 90-х после переезда столицы пошли разговоры: мол, неплохо было бы в рамках закона об особом статусе Алматы дать городу возможность большей финансовой самостоятельности.

В принципе, тема эта актуальна и сегодня, ведь Алматы – крупнейший донор республиканского бюджета, что дает основания рассчитывать, как минимум, на более щедрые дотации из центральной казны.

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Однако, пока бюджет, щедро пополняемый южной столицей, не спешит ответить ей взаимностью. Об этом мэр мегаполиса заявил президенту с прямотой римлянина:

Бакытжан Сагинтаев

Бакытжан САГИНТАЕВ. (Фото: пресс-служба акима Алматы)

— Сегодня город сталкивается с серьезной нагрузкой на бюджет в целом. Одна из главных причин – ускорение агломерационных процессов и взрывной рост миграции на этом фоне, что ведет за собой к увеличению затрат на социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру. При этом рост социальных расходов не находит должного отражения в трансфертах из республиканского бюджета.

А в ответ на критику Касым-Жомарта Токаева по поводу недостаточно активного «зазывания» инвесторов в Индустриальную зону города Бахытжан Сагинтаев тоже не полез за словом в карман:

План Сагинтаева План Сагинтаева
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— Она (зона-авт.) является якорным проектом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Сейчас идет наполнение Индустриальной зоны. До конца года будут запущены 7 предприятий. Прогнозные планы показывают, что в среднесрочный период для создания новых производств будет не хватать земель. Это потребует внесения изменений в Земельный кодекс, которые позволят изымать земельные участки под индустриальные зоны для государственных нужд, по аналогии с СЭЗ. Просим поддержать!

И президент, судя по тому, что (и главное — как) он сказал в ходе октябрьского визита в Алматы, готов продемонстрировать: он назвал себя «коренным алмаатинцем» не для красного словца. Хотя в одном сомневаться не приходится: превращение Алматы в инвестиционную столицу страны не понравится многим в столице административной. А уж если Сагинтаеву удастся перезагрузить изрядно выхолощенный (и, говоря начистоту, практически забытый) закон об особом статусе, о чем он прямо заявил на алматинском бизнес-форуме, то стоит ожидать нового витка негласного соревнования двух главных городов Казахстана.

Ситуацию подогрел шуточный вроде бы диалог г-на Сагинтаева с председателем Нацбанка Ерболатом Досаевым, случившийся на конференции финансистов, приуроченной к дню рождения тенге:

— Практически все банки здесь расположены, все страховые компании, 33% микрофинансовых организаций, 60% офисов международных и транснациональных компаний, фондовая биржа и, конечно же, Национальный банк. Надеюсь, и в дальнейшем Национальный банк здесь будет присутствовать.

Ранее Сагинтаев уже высказывал беспокойство по поводу возможного отъезда регулятора, а председатель Совета ассоциации финансистов Елена Бахмутова предположила, что «сам факт передислокации центрального аппарата (Нацбанка – авт.) в Нур-Султан может послужить триггером для последующих движений со стороны финансовых организаций». Кроме того, она не исключила, что это может привести к потере городом статуса финансового центра.

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Если ее пророчества верны, то в ближайшее после этих событий время аналитики Fitch тут же понизят Алматы вожделенный инвестиционный рейтинг.

Впрочем, главный банкир поспешил успокоить: мол, даже если Нацбанк уедет, то останется его внушительное представительство. Хотя, если честно, присутствие регулятора в самом инвестиционно-обаятельном и привлекательном городе страны выглядит более логично, чем в ее административной столице.

Впрочем, сами по себе три буквы «ВВВ» только пол-дела. Теперь мэрии южной столицы предстоит затяжная битва с неповоротливой и инерционной бюрократической машиной Нур-Султана. Чем дело кончится – можно только гадать. Но, если план Сагинтаева при поддержке Токаева сработает, то уже в ближайшие три-четыре года Алматы может получить заемные деньги на сбычу всех своих долгоиграющих мечт – от перевода на газ «угледышащей» ТЭЦ-2 до строительства новых веток метрополитена.

Как говорится, лишь бы рейтинг стоял, а деньги будут.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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