План Сагинтаева

Удастся ли акиму Алматы сделать так, чтобы и рейтинг стоял, и деньги были?

Еще сентябрьская новость о получении Алматы инвестиционного рейтинга «ВВВ» от Fitch прошла в казахстанском медиаполе, что называется, без ажиотажа. Между тем, это важнейшее событие не только экономического, но и политического свойства с далеко идущими последствиями.

В частности, именно этим могла быть продиктована явно проалматинская риторика президента Касым-Жомарта Токаева во время его октябрьского визита в южную столицу. Да и сам аким Алматы выглядел перед главой государства пусть и просителем, но уж точно не бедным. И это понятно: как еще, если не с достоинством, держаться градоначальнику, чей муниципальный рейтинг на одном уровне с суверенным рейтингом всей страны?

Это значит, что самый большой город Казахстана получает уникальную возможность за счет внешнего инвестирования решить многие застарелые проблемы, главные из которых – развитие транспортной инфраструктуры, улучшение экологии, создание новых рабочих мест. Теперь при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC) с ее Программой городов Европы и Центральной Азии (ECA CITIES) Алматы попадает в список крупнейших городов Европы, привлекательных для инвестирования.

Другой вопрос: удастся ли властям мегаполиса сполна воспользоваться открывающейся возможностью? И вопрос этот отнюдь не праздный. Только на реализацию программы «Город без окраин» в ближайшие 5 лет потребуется более 800 млрд. тенге или примерно полтора годовых бюджета «Большого яблока». Тут впору вспомнить, как еще в конце 90-х после переезда столицы пошли разговоры: мол, неплохо было бы в рамках закона об особом статусе Алматы дать городу возможность большей финансовой самостоятельности.

В принципе, тема эта актуальна и сегодня, ведь Алматы – крупнейший донор республиканского бюджета, что дает основания рассчитывать, как минимум, на более щедрые дотации из центральной казны.

Однако, пока бюджет, щедро пополняемый южной столицей, не спешит ответить ей взаимностью. Об этом мэр мегаполиса заявил президенту с прямотой римлянина:

Бакытжан САГИНТАЕВ. (Фото: пресс-служба акима Алматы)

— Сегодня город сталкивается с серьезной нагрузкой на бюджет в целом. Одна из главных причин – ускорение агломерационных процессов и взрывной рост миграции на этом фоне, что ведет за собой к увеличению затрат на социальную, транспортную, инженерную инфраструктуру. При этом рост социальных расходов не находит должного отражения в трансфертах из республиканского бюджета.

А в ответ на критику Касым-Жомарта Токаева по поводу недостаточно активного «зазывания» инвесторов в Индустриальную зону города Бахытжан Сагинтаев тоже не полез за словом в карман:

— Она (зона-авт.) является якорным проектом для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Сейчас идет наполнение Индустриальной зоны. До конца года будут запущены 7 предприятий. Прогнозные планы показывают, что в среднесрочный период для создания новых производств будет не хватать земель. Это потребует внесения изменений в Земельный кодекс, которые позволят изымать земельные участки под индустриальные зоны для государственных нужд, по аналогии с СЭЗ. Просим поддержать!

И президент, судя по тому, что (и главное — как) он сказал в ходе октябрьского визита в Алматы, готов продемонстрировать: он назвал себя «коренным алмаатинцем» не для красного словца. Хотя в одном сомневаться не приходится: превращение Алматы в инвестиционную столицу страны не понравится многим в столице административной. А уж если Сагинтаеву удастся перезагрузить изрядно выхолощенный (и, говоря начистоту, практически забытый) закон об особом статусе, о чем он прямо заявил на алматинском бизнес-форуме, то стоит ожидать нового витка негласного соревнования двух главных городов Казахстана.

Ситуацию подогрел шуточный вроде бы диалог г-на Сагинтаева с председателем Нацбанка Ерболатом Досаевым, случившийся на конференции финансистов, приуроченной к дню рождения тенге:

— Практически все банки здесь расположены, все страховые компании, 33% микрофинансовых организаций, 60% офисов международных и транснациональных компаний, фондовая биржа и, конечно же, Национальный банк. Надеюсь, и в дальнейшем Национальный банк здесь будет присутствовать .

Ранее Сагинтаев уже высказывал беспокойство по поводу возможного отъезда регулятора, а председатель Совета ассоциации финансистов Елена Бахмутова предположила, что «сам факт передислокации центрального аппарата (Нацбанка – авт.) в Нур-Султан может послужить триггером для последующих движений со стороны финансовых организаций». Кроме того, она не исключила, что это может привести к потере городом статуса финансового центра.

Если ее пророчества верны, то в ближайшее после этих событий время аналитики Fitch тут же понизят Алматы вожделенный инвестиционный рейтинг.

Впрочем, главный банкир поспешил успокоить: мол, даже если Нацбанк уедет, то останется его внушительное представительство. Хотя, если честно, присутствие регулятора в самом инвестиционно-обаятельном и привлекательном городе страны выглядит более логично, чем в ее административной столице.

Впрочем, сами по себе три буквы «ВВВ» только пол-дела. Теперь мэрии южной столицы предстоит затяжная битва с неповоротливой и инерционной бюрократической машиной Нур-Султана. Чем дело кончится – можно только гадать. Но, если план Сагинтаева при поддержке Токаева сработает, то уже в ближайшие три-четыре года Алматы может получить заемные деньги на сбычу всех своих долгоиграющих мечт – от перевода на газ «угледышащей» ТЭЦ-2 до строительства новых веток метрополитена.

Как говорится, лишь бы рейтинг стоял, а деньги будут.

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