Эксперт считает «безналичный» Казахстан досягаемой перспективой

Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. «Безналичный» Казахстан – достижимая цель, считает директор центра по развитию финансовых технологий и инноваций Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Константин Пак.

«Пока ни в одной стране мира наличные деньги еще не вышли из обращения. Условным уровнем, когда страну можно причислить к ряду стран с безналичной экономикой, можно назвать 80% от всех платежей. Однако и к этому объему подошли не так много стран. Для достижения такого уровня Казахстану нужно вдвое увеличить количество POS-терминалов, с нынешних 150 тыс. до 300 тыс.», — прокомментировал Пак для КазТАГ сообщение о том, что безналичная оплата по карточкам в Казахстане впервые превысила объемы операций по снятию «налички».

Вместе с тем, он назвал причину снижения доли Алматы в безналичных платежах с 72% до 45% по итогам сентября 2019 года.

«Снижение доли Алматы, вероятно, обусловлено уточнением статистических данных в разрезе регионов. Доля Алматы не должна быть такой высокой. Ранее на нее приходилось 72% всех безналичных платежей при том, что в городе проживает около 10% от всего населения страны. Выросли доли других регионов, которые до этого были представлены мало. В идеале доля регионов должна быть пропорциональна населению. Мы надеемся, что данный процесс будет продолжаться», — надеется эксперт.

На вопрос, какова его позиция по поводу стремления фискальных органов взять под контроль безналичные платежи через, например, АО «Kaspi Bank», собеседник агентства ответил, что «требования к фискализации абсолютно всех P2P-переводов излишни».

«Полное раскрытие входящих транзакций по банковским картам всех граждан нивелирует понятие банковской тайны и входит в противоречие с действующим законодательством», — акцентирует спикер.

При этом, сам факт превышения безналичной оплаты по карточкам над операциями по снятию наличности он охарактеризовал как «весьма позитивный тренд».

«Безусловно это тренд, который продолжается больше трех лет – когда ежегодно количество безналичных платежей увеличивается в два раза. Если не будет резких изменений в регулировании данного рынка, мы надеемся, что рост сохранится и при правильном усилии со стороны всех участников рынка (банки, платежные системы и регулятор) мы сможем достичь показателя в 80% безналичных платежей», — резюмировал Пак.

Напомним, ранее вице-министр финансов Берик Шолпанкулов заявил, что часть электронных денежных переводов, которые с помощью банков совершают казахстанцы, должна облагаться налогом, так как приносит доход.

Позже депутат мажилиса парламента Азат Перуашев потребовал отменить введение налогообложения на операции по платежным картам, а 14 ноября первый заместитель премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов пояснил, что возглавляемое им ведомство не планирует взимать дополнительные платежи или налоги от безналичных переводов.

«В связи с отсутствием комиссий за осуществление переводов, легкости и удобства использования такие системы мгновенных переводов, как Kaspi, получают все большую популярность у населения и бизнеса. Министерство финансов РК понимает, что рост безналичных платежей способствует снижению теневой экономики. Хочу отметить, что минфин не планирует взимать какие-либо дополнительные платежи или налоги от таких переводов, тем более не планирует проведение проверок безналичных переводов физических лиц», — говорится в комментарии Смаилова относительно безналичных переводов населения, распространенном пресс-службой минфина.

15 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании в Акмолинской области высказался по поводу возможного введения налогов на безналичные переводы. По мнению главы государства, этот вопрос очень волнует общество в последние дни, «так как благодаря своему удобству система моментальных переводов некоторых банков становится все более популярной среди населения». Токаев подчеркнул, что «проблема требует тщательной проработки государственными органами». По этой причине президент дал поручение снять вопрос с повестки дня.