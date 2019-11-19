Президент Швейцарии посетит Казахстан

Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ — Президент Швейцарии Ули Маурер посетит Казахстан, передает корреспондент агентства.

«21-22 ноября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Республику Казахстан с официальным визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации – министр финансов Ули Маурер. В состав швейцарской делегации войдут представители бизнеса», — сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали во вторник.

Он уточнил, что 22 ноября в резиденции «Акорда» запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах, в ходе которых планируется обсуждение состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

«В рамках визита также предполагаются встречи Ули Маурера с руководством казахстанского правительства, выступление на «круглом столе» с участием деловых кругов двух стран», — резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев на полях генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке провел ряд встреч. В частности, по данным пресс-службы главы государства, Токаев провел встречу с президентом Швейцарии Ули Маурером, в ходе которого президент РК пригласил швейцарского коллегу посетить в текущем году Казахстан с официальным визитом.