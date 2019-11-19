Президент Швейцарии посетит Казахстан

Новости 52 0

Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ — Президент Швейцарии Ули Маурер посетит Казахстан, передает корреспондент агентства.

«21-22 ноября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева Республику Казахстан с официальным визитом посетит президент Швейцарской Конфедерации – министр финансов Ули Маурер. В состав швейцарской делегации войдут представители бизнеса», — сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали во вторник.

Он уточнил, что 22 ноября в резиденции «Акорда» запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном форматах, в ходе которых планируется обсуждение состояния и перспектив двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

«В рамках визита также предполагаются встречи Ули Маурера с руководством казахстанского правительства, выступление на «круглом столе» с участием деловых кругов двух стран», — резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, 25 сентября сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев на полях генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке провел ряд встреч. В частности, по данным пресс-службы главы государства, Токаев провел встречу с президентом Швейцарии Ули Маурером, в ходе которого президент РК пригласил швейцарского коллегу посетить в текущем году Казахстан с официальным визитом.

2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку» 2,7 млн. казахстанцев «взяты на заметку»
33700

Похожие материалы:

  1. Токаев назначил нового посла РК в Болгарии
  2. Токаев сменил посла РК в Латвии
  3. Передать при необходимости дело об отключении света в Акорде правоохранителям поручил Токаев
  4. Президент РК об изъятии земель у «латифундистов»: Работа продвигается крайне медленно
  5. Об ужасном состоянии придорожных туалетов высказался президент РК

Новости партнеров

Загрузка...