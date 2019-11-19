Абсурдные цифры от Минтруда похоронят инициативу президента Токаева? 19.11.2019 11:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 225 0 Айдар Алибаев о том, что пенсионных накоплений большинства казахстанцев хватит только на несколько квадратных метров жилья Похожие материалы: Бекетаев получил замечание за свой комментарий о полномочиях Токаева и Назарбаева – Карин Почти 340 тыс. казахстанцев оплатили ЕСП – минтруда Феномен Токаева План Назарбаева и план Токаева: совпадают или только пересекаются? «И в чем замысел самого Касым-Жомарта Токаева, согласившегося на участие в замысле Нурсултана Назарбаева?». «Мы живём в эпоху «чёрных лебедей». «Рейтинг управленческой элиты РК за 3 квартал 2019 года». «О феминизме, токал и бытовом насилии»