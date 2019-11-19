Абсурдные цифры от Минтруда похоронят инициативу президента Токаева?

Жизнь 225 0
Айдар Алибаев о том, что пенсионных накоплений большинства казахстанцев хватит только на несколько квадратных метров жилья

Новости партнеров

Загрузка...