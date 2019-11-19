«Почему ФНБ «Самрук-Казына» не был и не будет эффективным?». «Активный пенсионер» Ермухамет Ертысбаев». «Системный кризис в МОН Республики Казахстан: как прекратить отток студентов». «Русский и казахский национализм — сходства и отличия»

Сетевой Казахстан 19 ноября 2019г.

AZATTYQ . ORG . Казис ТОГУЗБАЕВ — ««Активный пенсионер» Ермухамет Ертысбаев. «Демобилизован» или «рекрутирован»?» — Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ, проработавший советником экс-президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА в общей сложности больше 12 лет, достиг возраста выхода на пенсию. Ертысбаева, которого в оппозиционной прессе некогда прозвали «соловьем» Акорды, был освобожден от должности посла в Беларуси за три месяца до своего 63-летия. Бывший советник вернулся на родину и, судя по его активности на страницах СМИ, где он выступает апологетом властей, по-прежнему находится «в политическом строю».

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Почему ФНБ «Самрук-Казына» не был и не будет эффективным?» — ФНБ «Самрук-Казына» был и останется неэффективным то тех пор, пока власти не разработают адекватную стратегию развития холдинга, пока они не перейдут на стандарты ОЭСР по управлению госкомпаниями, и пока доля государства в рыночной экономике не сократится до уровня стран ОЭСР. В начале сентября этого года глава государства в своем послании поручил провести анализ эффективности государственных холдингов и компаний. Насчет нацхолдинга Байтерек я уже писал и потом дополнил написанное отдельным интервью. В этот раз я хотел бы обсудить эффективность и необходимость нашего ключевого государственного холдинга — «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее Фонд или СК).

PLATON . ASIA . «Бейсебаев: Для нас главное — произвести впечатление на мировое сообщество» — «Если и говорить о главной ошибке нашей внешней политики, то это высокая самооценка и отсюда неправильное восприятие реальной международной обстановки. В конце концов, пора понять, что международные проблемы созданы не нами и не нам их решать. Внешняя политика должна быть прагматичной и служить интересам страны» — интервью известного аналитика, эксперта-международника Казыбека БЕЙСЕБАЕВА.

IA — CENTR . RU . Карлыгаш ТУРСЫНБАЕВА – «Системный кризис в МОН Республики Казахстан: как прекратить отток студентов» — По последним данным Комитета статистики МНЭ, в Казахстане работает 128 вузов, в которых обучается около полумиллиона студентов. По данным ЮНЕСКО, в этом учебном году более 85 тысяч, а по данным МИД РК, более 91 тысяч казахстанских абитуриентов выбрали зарубежные вузы, и это число с каждым годом увеличивается. Иностранные учебные заведения привлекательны среди абитуриентов по двум основным причинам. Во-первых, недорогое или совсем бесплатное обучение по грантам. Во-вторых, легкость поступления, там не требуют итогов ЕНТ. Самое печальное в этой ситуации, что в прошлом году 42% выпускников поменяли статус студенческой визы на статус рабочей. Показательно, что это количество совпадает с количеством студентов, не желающих возвращаться на родину.

365 INFO . KZ . «Русский и казахский национализм — сходства и отличия глазами социолога» — Если русский национализм – это вечное противостояние Западу и ностальгия по былой мощи СССР, то для казахских националистов идеалом общественного устройства является традиционное казахское общество до его присоединения к России. Но оба этих проявления национализма не способствуют современному развитию народов, убежден социолог Есет ЕСЕНГАРАЕВ. Русский и казахский национализм – во многом порождение полиэтнической структуры общества. Именно Казахстан и Россия являются странами с наибольшим количеством этносов на своей территории. В связи с этим для них наиболее актуальна проблема выработки общенациональной модели, адекватной требованиям современности. Так считает Есенгараев.

«Четыре главных угрозы жизни казахстанцев» — Неправильное питание и наркозависимость, табакокурение и алкоголизм — эти неинфекционные заболевания (НИЗ) бьют даже по здоровым казахстанцам. Точнее, по их карману. На снижении НИЗ в Казахстане ежегодно можно экономить 38,71 млрд тенге. Об этом говорили на мероприятии по инициативе ОФ «Аман-саулык». Круглый стол собрали 15 ноября для обсуждения урона, который наносят стране НИЗ, и как с ним бороться.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «Экономическая политика в Казахстане уже принципиально изменилась» — Сейчас в выступлениях официальных лиц мы практически не слышим риторики о том, как государство заботится о бизнесе и поддерживает его. Ключевые сообщения строятся на утверждении: мы проводим политику в интересах граждан Казахстана и заботимся о благосостоянии и качестве жизни народа страны. Из лексикона и дискурса практически исчезли «прорывные проекты», вместо них появилась «экономика простых вещей», то есть развитие производств повседневных понятных товаров и услуг, которыми пользуются обычные граждане и которые могут создать они же.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «Замы будут заслуженно и незаслуженно получать по голове, за всё» — Сегодняшняя довольно странная новость о том, что за повышение цен в стране сделали выговор трем заместителям министров, натолкнула на некоторые мысли о роли замов в системе государственного управления Казахстана. Никакие замы в нем ни виноваты. В нем даже министры не виноваты, если разобраться. Но накажут заместителей профильных министров. Не самих министров – те могут обидеться. А замов – запросто, им по должности положено.

TIME . KZ . «Свой бюджет ближе к людям» — В 13 раз увеличились расходы на образование, здравоохранение, благоустройство и прочие социальные нужды в сельских округах с тех пор, как им разрешили самостоятельно распоряжаться бюджетом. О том, как внедрение бюджета четвертого уровня повлияло на развитие местного самоуправления, рассказал вчера на правительственном часе в мажилисе министр национальной экономики Руслан ДАЛЕНОВ.

«Ложные доказательства» — Уголовное дело бывшего вице-министра энергетики Анатолия ШКАРУПЫ и других фигурантов еще не успело дойти до стадии главного судебного разбирательства, а уже обрело ореол скандальности. На предварительных слушаниях в Саранском горсуде сторона защиты сделала сенсационное заявление о том, что МВД проводит досудебное расследование, героями которого стали бывшие сотрудники Генпрокуратуры Олеся КЕКСЕЛЬ и Бауржан ГАББАСОВ! Обвиняемый бизнесмен Ерлан НАБИЕВ утверждает, что эти люди применяли к нему пытки. По факту его заявления правоохранители, собственно, и “возбудились”. Впрочем, это не единственный любопытный момент.

«Акимат — за Хмыря, народ — за верблюда» — В Таразе восстановят памятник героям кинокартины “Джентльмены удачи”, сообщили в городском акимате. Но он будет уже другим.

RATEL . KZ . «Молочные войны» — Основная причина негодования отечественных производителей – новый техрегламент ЕАЭС на производство молочной продукции, который вводится в действие уже с января. Напомним, полгода назад Молочный союз уже стращал казахстанцев вероятностью закрытия или перепрофилирования из-за новых требований к производителям. Одним из самых обсуждаемых тогда новшеств стала необходимость указывать на упаковке натуральное это молоко, восстановленное и присутствуют ли в нем спреды пальмовых жиров. При этом производители умалчивали, какой процент выпускаемой в Казахстане продукции можно назвать натуральной.

CARAVAN . KZ . «Спасший 48 человек из горящего автобуса в России казахстанец пытается вытащить старушку из нищеты» — В центре Семея умирает от людского равнодушия, голода и холода некогда известная женщина – сотрудница областного телевидения. …Детский тренер по греко-римской борьбе Ержан АМАРХАНОВ, спасший прошлым летом 48 человек из горящего автобуса, следовавшего рейсом Семей – Новосибирск, совершает сейчас очередной обычный человеческий подвиг: борется за достойные условия жизни для 90-летней одинокой семейчанки Сахипжамал ДОСЫМБЕКОВОЙ. На днях он выложил в “Фейсбуке” фото квартиры пожилой женщины. Увиденное – не для слабонервных: жилище похоже на помойку. При этом на него (жилье) оформлен договор дарения на имя соседки, получающей пенсию старушки.

LITER . KZ . «Общежитие для слепых в Алматинской области разрушается. Постояльцы боятся за свою жизнь» — В бедственном положении оказались инвалиды по зрению города Талгар. Жильцам общежития по улице Балуана Шолака итак приходилось выживать, а с наступлением холодов проблем каждый год добавляет тот факт, что в здании давно нет отопления. Раньше у общежития была котельная, но чиновники уже успели продать рядом стоящий участок земли, из-за чего ее снесли. Греются здесь исключительно от электричества. Жильцы разваливающегося дома, которое было построено в 40-х годах, признаются, что уже потеряли надежду «докричаться» до властей.

KAPITAL . KZ . «Слияния на рынке МФО: кто готов?» — Изменения, внесенные в Закон РК «О микрофинансовых организациях», вызвали положительную оценку рынка, хотя и могут привести к реструктуризации на нем, заметил в начале недели во время встречи с журналистами директор Ассоциации микрофинансовых организаций Казахстана Ербол ОМАРХАНОВ. Некоторые игроки к этому готовы. На вопрос корреспондента «Капитал.kz» о том, что он думает о возможном слиянии МФО, председатель правления микрофинансовой компании KMF Шалкар ЖУСУПОВ ответил: «Мы бы сказали компаниям welcome, мы готовы рассмотреть вас (для покупки – Ред.)».

KURSIV . KZ . «Как создаются школьные учебники в Казахстане» — Чтобы написать, утвердить и издать учебник требуется два года… Все расходы по разработке учебника ложатся на само издательство. Сначала подготовкой учебника занимается творческая группа из трех специалистов: ученого, учителя-практика и методиста. Затем подключаются редакторы, художники, верстальщики, корректоры. На подготовку учебника уходит около года. Еще столько же в среднем – на доработку по замечаниям центра «Учебник», а также научно-педагогическую и общественную экспертизу.

FORBES . KZ . «Ничего личного: как в Казахстане охраняются персональные данные» — Кто стоит за хакерскими взломами, насколько казахстанское законодательство, а также электронные госулуги соответствуют реалиям времени и ушел ли в прошлое знаменитый «троян», рассказал глава ЦАРКА Олжас САТИЕВ — У нас есть свои нормативы и правила — тот же закон о персональных данных и их защите, согласно которому виновник утечки личных данных штрафуется на 300 МРП. Однако в Казахстане еще не было прецедента, чтобы кто-то понес ответственность за подобное нарушение. И я считаю, что нужно ужесточать наказания. Ну что такое штраф? Нам нужен четко проработанный закон, который бы реально работал.

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