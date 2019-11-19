Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Т360 млн выделяют власти Алматинской области на строительство развязки в Шамалгане, передает корреспондент агентства.

«Мост в Шамалгане. Да, это очень тяжелый трагический случай. (…) Да, мы постоянно этот вопрос поднимали. Последний случай – это, конечно, недопустимый. Случилось. Сейчас уже зашевелились. Сейчас уже проект определили. Там будет строиться развязка чуть в стороне. С учетом, чтобы безболезненно любой вид транспорта проезжал. Мы, в свою очередь, местный акимат, выделяем Т360 млн, уже ПСД мы практически сделали. Потому что люди все равно будут стараться через этот переезд проходить. Они привыкли годами», — сказал аким Алматинской области Амандык Баталов на брифинге в СЦК во вторник.

Также он сообщил, что с переездом будет строиться надземный «переход-мост с двумя лифтами» с двух сторон, «чтобы всем людям было удобно».

«Мы практически приступили к его реализации», — добавил Баталов.

Напомним, 15 сентября в 19.08 на перегоне Алматы–Шамалган на регулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда №43 Алматы–Костанай с пассажирским автобусом марки Setra по маршруту №456 Алматы–Шамалган, выехавшим на запрещающий сигнал светофора. В момент ДТП в автобусе находились 67 человек. В результате столкновения водитель автобуса скончался на месте, три пассажира автобуса были госпитализированы в ЦРБ Карасайского района – сотрудница АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» с двумя детьми – девочками дошкольного возраста.

По факту столкновения начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) УК РК.

Как стало известно 16 сентября, автобус ездил с истекшим сроком техосмотра, а пробка на переезде образовалась за полчаса до столкновения поезда с автобусом.

В министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) РК позже сообщили, что автомобильный переезд через железнодорожный путь в Шамалгане могут перенести после ДТП с поездом и автобусом, а 27 сентября в МИИР заявили, что были изысканы средства на строительство путепровода. Отмечалось, что ведутся проектно-изыскательские работы на строительство путепровода на железнодорожном переезде станции Шамалган и данные работы планируется завершить в апреле 2020 года. Завершение строительно-монтажных работ, по информации МИИР, планируется до конца 2020 года.