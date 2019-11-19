Свыше Т10 млн можно будет переводить из ЕНПФ в частные управляющие компании

Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Свыше Т10 млн можно будет переводить из АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в частные компании по управлению пенсионными активами (КУПА), заявила председатель правления АО «Народный банк Казахстана» (Halyk Bank) Умут Шаяхметова.

«Более года активно шли обсуждения вариантов (перевода накоплений из ЕНПФ в КУПА – КазТАГ). Последний вариант, который я видела, –

остановились на том, что избыточное накопление будет возможно переводить из ЕНПФ в частные управляющие компании, по выбору самого вкладчика. Под избыточными накоплениями на сегодня цифра определена где-то на уровне свыше Т10 млн. Все, что свыше, есть возможность перенаправлять в управляющие компании», — сказала Шаяхметова на пресс-конференции банка во вторник.

По ее словам, небольшая часть населения под это условие подпадает.

«Но, мое мнение, что это уже хороший шаг, уже возможность создать конкуренцию на рынке управления пенсионными активами», — добавила банкир.

Сейчас, по ее информации, разрабатываются и обсуждаются требования к управляющим компаниям: с точки зрения капитала, обязательств, ограничения по инвестированию – в какие инструменты есть возможность пенсионные активы вкладывать.

«Большое событие – возможность передать часть пенсионных активов частным управляющим компаниям до конца года. Идет обсуждение, но мы все-таки ожидаем, что до конца года, это решение будет принято», — резюмировала Шаяхметова.