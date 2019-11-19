Алматы. 19 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Порядка 15 школ в Алматы считаются «очень перегруженными», заявила руководитель управления образования города Гульнар Ходжабергенова.

«По нормативам, в одном классе не должно быть более 25-30 детей. Если в классах более 35 детей, школа считается перегруженной. Таких очень перегруженных школ у нас порядка 15», — сказала Ходжабергенова на брифинге во вторник.

В настоящее время дефицит ученических мест в Алматы составляет 30 183.

«В 2020 году планируется начало строительства восьми школ на 12,9 тыс. мест в рамках ГЧП (государственно-частного партнерства – КазТАГ), трех частных школ на 1640 мест и двух пристроек на 600 мест каждая. Это количество, конечно, проблему дефицита мест не решит, учитывая, что ежегодный прирост детей в Алматы составляет 14-17 тыс., но в рамках программы развития города до 2025 года вопрос дефицита мы намереваемся решить», — сказала руководитель управления.