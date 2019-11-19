В Нур-Султане отменены занятия для учеников 0-4 классов первой смены

Новости 44 0

Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ — В Нур-Султане отменены занятия для учеников 0-4 классов первой смены, передает корреспондент агентства.

«19 ноября в связи с ухудшением погодных условий (ожидается сильный ветер и ухудшение видимости) занятия в школах города для учащихся 0-4 классов первой смены отменяются», — сообщили в управлении образования Нур-Султана во вторник.

Напомним, накануне в Астане и шести областях РК было объявлено штормовое предупреждение. Согласно сообщению пресс-службы РГП «Казгидромет», в Нур-Султане 19 ноября ожидаются снег, метель, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-18 м/с.

Похожие материалы:

  1. Гололед, туман и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане и пяти областях Казахстана
  2. Штормовые предупреждения объявлены на ближайшие три дня в Нур-Султане и четырех областях
  3. Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в Нур-Султане и четырех областях
  4. Штормовые предупреждения объявлены на среду в Нур-Султане и трех областях
  5. «Продкорпорация» РК изменила закупочные цены на пшеницу двух классов урожая 2019 года

Новости партнеров

Загрузка...