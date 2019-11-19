Токаев – это Назарбаев сегодня

Станет ли НСОД НСПД – Национальным советом президентского доверия?

Открывая в августе первое заседании Нацсовета его председатель Касым-Жомарт Токаев произнес очень правильные слова о том, что без политических преобразований невозможны экономические реформы. С тех пор прошло четыре месяца, но общество так и не получило ответа на главный вопрос: как далеко готов идти по пути политической реформации второй президент Казахстана?

Похоже, ответа нет и у самого г-на Токаева – по крайней мере, если судить пот его регулярные встречам тет-а-тет с членами Нацсовета. Эти встречи посвящены конкретной проблематике, с которой пришёл в НСОД каждый удостоенный аудиенции. Об итогах общения с главой государства счастливчики охотно рассказывают журналистам, в один голос отмечая небывалую открытость президента, его почти уже забытую готовность «слушать и слышать».

А политический советник Токаева Ерлан Карин обещает вот-вот представить обществу сводный план действий шефа по итогам высказанных членами совета предложений. Сначала презентация этого эпохального документа анонсировалась в конце октября –начале ноября, теперь – в декабре.

Между тем, если судить по выступлениям «советчиков» на первом и пока единственном заседании НСОД, этот консультативно-совещательный орган и близко не подошёл к основной своей функции, записанной в положении о НСОД – «выработке предложений и рекомендаций по актуальным вопросам государственной политики на основе широкого обсуждения с представителями общественности, политических партий, гражданского общества» (здесь и далее выделено мной – авт.).

Однако, информации о встречах членов Нацсовета с кем-бы то ни было, кроме его главы до сих пор видеть не приходилось. Создается впечатление, что у президента уже давно «все ходы записаны» и он регулярно принимает членов НСОД исключительно для того, чтобы ритуально сверить часы. При этом на встречах с президентом обсуждаются исключительно частности. На это, кстати, еще после дебютного заседания Нацсовета в августе обратил внимание Петр Своик: «Ни один из модераторов групп, на которые разбиты члены НСОД, не сделал попытки системного подхода – каково в целом состояние рассматриваемого направления…».

А, впрочем, для президента Токаева это не имеет решающего значения. Главное для него, по словам того же Своика, «как бы не от себя получить (а по поручению реализовать) необходимый ему сейчас пакет изменений в выстроенную Елбасы систему – для превращения ее в собственную».

На фоне с этой сверхзадачи краеугольный камень Нацсовета – поиск доверия между обществом и властью – отходит в лучшем случае на второй план. Но, может быть, члены НСОД не торопятся «выйти на глобал», ожидая, что за них на эту скользкую дорожку ступит сам глубокоуважаемый председатель. Во-первых, вряд ли дождутся. А во-вторых, в этом случае они рискуют заплутать в деревьях, так и не увидев леса.

К примеру, при всей важности поднятого Мухтаром Тайжаном вопроса о собственности на землю, эта тема, по его же словам, встречает «огромное сопротивление не только со стороны госаппарата, но и… латифундистов. Наше предложение в 20 раз увеличить налогообложение неиспользуемых земель воспринято с трудом… Сопротивление было настолько тамошним, что мне в какой-то момент пришлось даже пригрозить организацией митинга, если не будет решен земельный вопрос. Но сейчас Токаев расставил все точки над «и».

Согласитесь, цитата весьма показательна. Особенно, с учетом признания самого Токаева, сделанного в ходе визита в Кокшетау о том, что это его поручение «пытаются спустить на тормозах». Выходит, основная цель НСОДа (естественно, не прописанная в Положение о нем), не найти решение проблемы, а сформировать положительный образ президента в глазах народа. Причем, для самого главы государства политические риски до предела минимизированы: ведь, он действует «не от себя, а по поручению».

В итоге, вместо органа, отражающего запросы общества на институциональные реформы, мы имеем «коллективного советника президента по имиджу» с чрезвычайно широким функционалом, но крайне расплывчатыми полномочиями.

Но штука в том, что общество, чьего доверии вроде хочет снискать президент Токаев, ждет прежде всего системных политических реформ, а не точечной демонстрации «крутизны» главы государства (с последним он небезуспешно справляется без чьей-либо помощи). По существу, деятельность Нацсовета, сам факт его присутствия на политическом поле страны могут быть оправданы только в одном случае – если он станет конституционным собранием, которое выработает механизмы смены политического режима.

«В мире к диалоговым площадкам обращаются при смене режима – говорит политолог Талгат Исмагамбетов. – Яркие примеры были в Испании, Чехии, Польше, Венгрии. Там собирались один раз, чтобы принять правило конституционного устройства, договориться о том, как будут проходить выборы… в дальнейшем в принципе нет надобности в диалоговых площадках, потому что все процедуры оговорены и запущены. У нас же все по-другому: обращение к диалоговым площадкам и выборы – будь тот президентские или парламентское – идут синхронно». По мнению политолога, это свидетельствует о том, что «политическая система не учитывает интересы избирателя». А коли так, то все усилия НСОД в конечном счете приведут к ситуативным, точечным решениям, не затрагивающим сути существующей системы.

При таком раскладе Нацсовет превращается в некий одноразовый клапан для выпуска пара: волнует, скажем, сегодня людей тот же земельный вопрос – вот вам устраивающее всех решение. Но, если политическая система останется неизменной, и те же парламентское выборы пройдут по старой схеме – с фактическим назначением «Нуротана» партией парламентского большинства, то рано или поздно вырастет новое латифундисткое лобби и придётся возвращаться к уже «решенным» вопросам.

Чтобы не наступать на старые грабли, убежден член совета Айдос Сарым, «НСОД не стоит растрачиваться по мелочам. Есть законы, которые устанавливают политическую конкуренцию: Закон о выборах, Закон о СМИ, Закон о партиях, наконец, Закон о мирных собраниях. Достаточно сформулировать рабочие группы, которые занимались бы этими законами».

Но что же дальше? Президент объявляет парламенту о приоритетности этих законов, а в случае, если депутаты попытаются торпедировать их принятие, запускает механизм роспуска депутатского корпуса. Вопрос только в том пойдёт ли на это Токаев, хватит ли у него решимости фактически сломать систему государственности, которую почти три десятилетия возводил его предшественник? Пока такого сценария ничего не предвещает. Неужто весь реформаторский пар так и уйдёт в свисток, и правы окажутся те, кто утверждает: Токаев – это Назарбаев сегодня?

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.