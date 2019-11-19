В Нур-Султане отменены занятия для учеников 0-9 классов второй смены

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Нур-Султан. 19 ноября. КазТАГ — В Нур-Султане отменены занятия для учеников 0-9 классов второй смены, передает корреспондент агентства.

«19 ноября в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-9 классов второй смены отменяются», — сообщили в управлении образования Нур-Султана во вторник.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане отменены занятия для учеников 0-4 классов первой смены. Причиной, по данным управления образования города, послужило ухудшение погодных условий (сильный ветер и ухудшение видимости).

Напомним, накануне в Астане и шести областях РК было объявлено штормовое предупреждение. Согласно сообщению пресс-службы РГП «Казгидромет», в Нур-Султане 19 ноября ожидаются снег, метель, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 15-18 м/с.

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