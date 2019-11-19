Россия в Африке: возвращение

Российская мягкая сила на «черном» континенте предполагает нападки на старые колониальные империи

Газета L’Express опубликовала подготовленную совместно с информационным агентством France-Presse (AFP) статью под названием «Le comportement «imprudent» de la Russie pourrait déclencher un conflit» — «Безрассудное» поведение России может спровоцировать конфликт».

В предисловии к ней говорится так: «Начальник генерального штаба Великобритании критикует «проявляемое Россией безрассудное поведение и неуважение к международному праву».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Он обращается к международному сообществу с предостережением. «Безрассудное» поведение России и допускаемые ею нарушения международного права могут «случайно» спровоцировать возникновение нового глобального конфликта, предупредил в воскресенье глава британского генштаба, генерал Ник Картер.

«Такие честолюбивые страны, как Россия, осуществляют самоутверждение способами, представляющими проблему для нашей безопасности, стабильности и процветания», — написал он в колонке для газеты Sunday Telegraph, приуроченной ко Дню памяти павших в мировых войнах и других конфликтах XX века военнослужащих Соединенного Королевства.

По его словам, они действует в «серой зоне», применяя «новые виды оружейных технологий» типа кибернетических атак, распространения фальшивой информации и использования частных военных компаний. То есть – такие способы, которые «подрывают наше политическое единство и коварным образом разрушают наш образ жизни».

«Россия сейчас действует гораздо более напористо, чем десять лет назад. Она обрела определенную уверенность, позиционируя себя в качестве мировой державы», – сказал он, развивая ранее заявленную им тему в ходе выступления уже по телеканалу BBC.

И в качестве примера британский генерал в своей публикации в Sunday Telegraph привел «печально известную деятельность» российской военизированной группировки «Вагнер» в Африке, которая, по некоторым предположениям, принадлежит близкому к Кремлю бизнесмену. А также – кампанию по распространения дезинформации в нескольких африканских странах, осуществлявшуюся через сеть близкого Владимиру Путину человека.

«Я не имею в виду, что наши оппоненты хотят войны в традиционном понимании этого слова, однако их безрассудное поведение и пренебрежение нормами международного права в отношении этих новых видов «оружия» чреваты эскалацией, которая запросто может привести к нечаянному просчету», — утверждает генерал Картер».

Издание France Culture опубликовало материал под названием «La Russie en Afrique : le retour» — «Россия в Африке: возвращение».

В нем говорится так: «Этой деятельности способствуют исторические связи между некоторыми такими африканскими странами, как Эфиопия или Ангола, с Россией. Речь идет о связях, которые базируются, в частности, на общем коммунистическом прошлом.

Консультант Полин Чубар, специалист по вопросам экономики и безопасности в регионе Россия/СНГ, автор заметки «Новая российская стратегия в странах Африки к югу от Сахары: новые средства и новые участники» (октябрь 2019 года), вспоминает это прошлое, а также дает разъяснения по поводу формирующихся ныне особенностей ситуации: «Россия проявляет активность в нескольких странах, которые являются ее бывшими союзниками. Определенная часть их политических кадров в свое время прошли обучение в Москве и являются русскоязычными. Важная новизна в контексте возвращения России в Африку заключается в использовании новых инструментов, в частности посредством запуска эффективных кампаний в СМИ. Эта мягкая сила предусматривает нападки на старые колониальные империи».

Но оказываемая Россией поддержка также распространяется на военную промышленность и подразумевает содействие правительствам или военизированным формированиям — как официальным, так и неофициальным. Хамдам Мостафави из издания International Courier заинтересовался российской наемнической компанией «Вагнер»: «Это похоже на шпионский роман в стиле Тома Клэнси, — пишет журнал Foreign Policy по поводу «российской фирмы «Вагнер», теневой организации наемников, которая ведет секретные войны в интересах Кремля от Украины до Сирии и Центральноафриканской Республики. По мнению автора вышеназванного американского издания, эта группа за последние годы представляла собой воплощенную в реальность новую российскую политику за рубежом».

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