Автобусы с десятками граждан РФ и Таджикистана сломались на трассе в Павлодарской области

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Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Автобусы с десятками граждан России и Таджикистана сломались на трассе в Павлодарской области, сообщает пресс-служба КЧС МВД Казахстана.

«20 ноября в 5.30 на 200 км автодороги Павлодар–Кызылорда, что в 6 км от села Босшаколь близ Экибастуза, из-за технических неисправностей сломался пассажирский автобус марки Setra сообщением Новокузнецк–Шымкент. В салоне находились 45 человек, из них 43 – граждане Таджикистана», — сообщил в среду официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

По данным ведомства, сотрудниками ДЧС, ТМСП «Шидерти» КЧС, МПС, МИО пассажиры эвакуированы в пункт обогрева средней школы села Босшаколь. Отмечается, что эвакуированные в медицинской помощи не нуждаются.

«20 ноября в 4.20 близ города Аксу Павлодарской области на 35 км автодороги Павлодар–Кызылорда из-за технических неисправностей сломался пассажирский автобус марки Neoplan сообщением Караганда–Омск. В салоне находились 12 человек, из них четверо – граждане РФ. Силами ДЧС, МИО 11 пассажиров эвакуированы в придорожное кафе «Сытый Спутник» поселка Ленинский. В медицинской помощи не нуждаются», — добавил Нурахметов.

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