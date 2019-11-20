Лучше плохой рост, чем отрезвляющее падение?

Некоторые рекомендации Международного валютного фонда противоречат задачам правительства и Нацбанка

Миссия МВФ опубликовала Заключительное заявление по итогам консультаций 2019 года. Как всегда, оценка экономической ситуации и положения в финансовой сфере – это фьюжн признаний, оценок, предостережений и советов.

Почитать документ, родившийся после недолгого визита западных экспертов в Казахстан, на этот раз действительно любопытно. Тем более, его авторы, столкнувшись с феноменом истинно казахского гостеприимства (за это они даже выразили отдельную благодарность), немного отошли от традиционной комплементарности и откровенного лоббирования своих интересов, когда между строк последние годы только и читалось: «Вы молодцы, займите денег у нас еще!». Они, можно сказать, наконец приземлились. Хотя и на этот раз некоторые их рекомендации, мягко говоря, не в тему.

***

Итак, эксперты МВФ говорят о том, что высокие темпы роста в Казахстане сохраняются, но при этом существуют риски его снижения. Да, за первые три квартала 2019 года ВВП вырос на 4,3 процента, в основном за счет ненефтяного сектора, прежде всего строительства и сферы услуг. Но этот рост был обусловлен прежде всего, как справедливо отмечают аналитики, бюджетной поддержкой, высоким ростом розничного кредитования, а также инвестиционными проектами в нефтегазовом секторе. Запомните это особо. Мы на эту закладку еще вернемся.

В то же время в Казахстане произошло сокращение международных резервов, прежде всего, из-за оттока портфельных инвестиций и платежей по долгу. Это не есть хорошо. Когда уходят инвесторы из страны, это худший сигнал для других.

Прогноз специалистов МВФ не сказать, что радужный: «Ожидается ослабление внешнего сальдо счета текущих операций при сохранении высокого внутреннего спроса и умеренных цен на нефть. Баланс рисков отрицательный, что обусловлено ценами на сырьевые товары и напряженностью в торговой и геополитической сферах».

Рост инфляционного давления может продолжиться прежде всего потому, что в стране резко выросли расходы на заработную плату и социальные выплаты. Свой «вклад» может внести и потребительское кредитование. В МВФ не исключают, что Нацбанк РК пойдет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. В то же время в банковском секторе охраняется высокий уровень избыточной ликвидности. «Это объясняется структурными сложностями в реальном секторе, в частности, недостаточным спросом на кредит со стороны благополучных в финансовом отношении компаний», — полагают эксперты.

Вот это и есть клубок неразрешимых противоречий в казахстанской экономике: инфляция, высокий спрос в потребительском секторе, чрезвычайно высокие, хотя и вполне себе «рыночные» ставки кредитования для бизнеса, и это извечное – банки хотят кредитовать хорошие компании и имеют возможности, а компании не имеют желания… И, главное, даже МВФ не знает, что посоветовать в данной ситуации.

***

В то же время кредитные организации, то есть банки, испытывают потребность в жизненноважных инъекциях: без финансовой поддержки многие из них, увы, не жизнеспособны. Аналитики отмечают, что «оказание Правительством и НБК финансовой поддержки банкам позволило стабилизировать ситуацию в банковском секторе, но высокой ценой».

«В течение двух последних лет несколько банков получили от государства значительный объем средств – либо путем выкупа проблемных активов Фондом проблемных кредитов, либо путем предоставления льготных кредитов через дочернюю организацию НБК. В результате улучшились показатели банковского капитала и ликвидности», — признают авторы документа.

Они уверены в том, что нужно более тщательно регулировать беззалоговые потребительские кредиты и усовершенствовать методику расчета долговой нагрузки домохозяйств. «В последние годы Правительство и НБК выступали с многочисленными инициативами по адресной поддержке кредитования секторов, видов приобретаемых товаров (например, транспортных средств), продуктов (например, ипотечные кредиты) и заемщиков (например, МСП). Как отмечалось в процессе Консультаций в прошлом году, широкая государственная поддержка сопряжена с риском упрочения культуры зависимости от субсидий», — отметили в МВФ и повторно (!) призвали официальные органы воздерживаться от новых инициатив, предусматривающих кредитную поддержку.

А вот теперь вернемся к нашей верхней закладке. Получается, что если государство, по совету МВФ перестанет стимулировать потребительский спрос и оказывать господдержку секторам, для которых это критически важно, то он рискует получить нулевой, если не отрицательный экономический рост. Догадайтесь с одного раза: пойдет ли на поводу у МВФ правительство в этот раз?

***

Эксперты МВФ считают, что проводимая в настоящее время оценка качества активов (AQR) будет полезной для формирования целостной картины финансового благополучия банков и состояния их балансов, а также для определения необходимых действий. На основе результатов этой оценки официальные органы разработают планы дальнейших действий, которые могут включать рекапитализацию банков за счет средств действующих или новых акционеров. «Государственная поддержка, в случае ее предоставления, должна направляться только крупным и жизнеспособным банкам при условии финансового участия акционеров и принятия комплексных планов реструктуризации. По мнению миссии, государственная поддержка не должна предоставляться из средств НБК», — очень четкая, почти категоричная рекомендация.

Надо отдать должное, что уже много лет миссия МВФ, как заклинание, твердила о том, что спасать свои банки должны только акционеры. Регулятор как будто бы этого не слышал. И только сейчас, правда, лишь изредка, возникает вопрос об ответственности акционеров. И то, чаще приходят сообщения об очередной форме государственной поддержки, чем новости о докапитализации того или иного банка акционерами. И здесь даже неважно, кто именно поддерживает банки: Нацбанк, Нацфонд или ЕНПФ. Главное, когда-нибудь, наконец, нам нужно взять за правило не делать этого вовсе.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.