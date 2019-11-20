Надежный страховщик и 2% доходности в долларах заинтересуют казахстанцев

Алматы. 20 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Иностранная компания по страхованию жизни рейтинга «АА», с доступом к фондовому рынку США и доходность в долларах 2% на 3-5 лет были бы интересны казахстанцам, заявил председатель правления АО «КСЖ «Номад Life» Кайрат Чегебаев.

«С учtтом того, что у нас нет фондового рынка, очень низкие ставки в долларах, то конечно приход иностранного страховщика, именно life, высокого рейтинга, например, с доступом к фондовому рынку США напрямую, и доходность в долларах – хотя бы под уровень госдолга США в 2% на трtх-пятилетний срок, думаю, что для нашего населения это было бы очень интересно», — сказал Чегебаев корреспонденту МИА КазТАГ/

Плюс возможность получения выплат за границей и индексация на международные индексы, добавил условий эксперт.

По его словам, крупный международный страховщик с рейтингом «АА», который сможет предложить накопительное страхование в долларах, сможет забрать все валютные депозиты.

«Минусами» Казахстана для прихода иностранных компаний на рынок могут быть, по его мнению, только регулирование и небольшое количество населения.

«Например, в странах юго-восточной Азии при мягком регулировании большое развитие получило Digital-страхование, когда люди на сутки могут себя застраховать. У нас сейчас такого сделать не могут. Поэтому вопрос в том, насколько для иностранных компаний наше регулирование окажется сдерживающим фактором», — говорит эксперт.

Если в Казахстан прийти с готовыми инструментами, то сектор был бы интересен для иностранных страховщиков, он и для местных интересен, отмечает собеседник агентства.

«У нас доходность на капитал – двухзначная, в процентах. В финансовой отрасли это редко. А если у клиента будет какая-то выручка с продуктов, которая позволит, например, вкладывать в одной стране и снимать в другой, будет реализован транснациональный накопительный продукт», — полагает спикер.

Нацбанк, по его мнению, видит потенциал рынка, заинтересован в его дальнейшем развитии и сейчас планируется вынести на рынок три новых продукта.

«С другой стороны, приход иностранных компаний и нам интересен, так как с ними придут опыт, знания, что позволит отрасли двинуться вперед», — отмечает собеседник.

В целом, открытие рынка со вступлением в ВТО (в декабре 2020 года – КазТАГ) вызывает, по его словам, у life страховщиков определенный дискомфорт, так как рынок еще не сформирован, многие продукты только подготовлены к запуску.

«Когда речь идет о таких системных вещах как пенсионный аннуитет или ОСНС (обязательное страхование от несчастного случая – КазТАГ), надо понимать, как будет работать иностранный страховщик без открытия здесь КСЖ (компания страхования жизни – КазТАГ) и работая на уровне филиала», — резюмирует Чегебаев.