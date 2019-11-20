Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Бумажные зерновые расписки выйдут из оборота с 1 января 2020 года в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«В соответствии с законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования зернового рынка» от 9 апреля 2016 года и приказом министра сельского хозяйства РК от 8 июня 2016 года, с 1 января 2020 года в Казахстане прекращают свое действие и теряют силу бумажные зерновые расписки», — говорится в распространенном в среду сообщении.

МСХ рекомендовало всем держателям бумажных зерновых расписок обратиться в соответствующие хлебоприемные предприятия, где были выданы бумажные зерновые расписки, для погашения и выпуска электронных зерновых расписок.

«Новшество связано с переходом на бездокументарную (электронную) форму выпуска зерновой расписки и использование участниками зернового рынка информационной системы, позволяющей отслеживать все операции с зерновыми расписками. Это обеспечит прозрачность данных, минимизирует риски умышленных нарушений, повысит надежность и ликвидность зерновой расписки», — пояснили в минсельхозе.