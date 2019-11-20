От 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения планируют давать педофилам в РК

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Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – От 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения планируют давать педофилам в Казахстане, передает корреспондент МИА КазТАГ.

«Будет усилена ответственность за преступления сексуального характера, изнасилования. В частности, изнасилование, в том числе с применением силы или с угрозой применения таковой в отношении потерпевшего и других лиц, либо с использованием беспомощности потерпевшего, будет считаться не средним, а тяжким преступлением, то есть в данном случае не будет примирения сторон. За такие же преступления против детей наказание и вовсе ужесточается – это будет считаться особо тяжким преступлением. Для детей до 14 лет за преступления сексуального характера, изнасилования будет назначаться не мене 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения», — сказал в среду в мажилисе заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

За растление малолетних, за сокрытие фактов педофилии, в том числе и за несообщение о фактах педофилии будет усилена ответственность.

«Такие нарушения будут считаться тяжкими преступлениями», — уточнил Ахметжанов, представляя поправки по вопросам совершения уголовного и уголовно-процессуального законодательства.

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