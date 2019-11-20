Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Канал незаконной миграции граждан стран Центральной Азии пресекли в Алматы, сообщает пресс-служба КНБ Казахстана.

«15 ноября 2019 года департаментом КНБ РК по Алматы во взаимодействии с прокуратурой Алматы пресечена преступная деятельность группы лиц, организовавшей канал незаконной миграции граждан стран Центрально-Азиатского региона в Республику Казахстан. В преступную группу входили сотрудники Центра миграционных услуг Алматы, а также ряд посредников, оказывавших услуги по ускорению оформления документов, в том числе выдачи иностранцам фиктивных справок формы №086», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как заявили в КНБ, в результате обысков у фигурантов уголовного дела изъяты свыше 40 паспортов иностранных граждан, более Т2 млн и другие документы по легализации иностранцев в Казахстане.

«Преступная деятельность указанной группы носила системный и длительный характер. Иностранцы регистрировались по подложным адресам, заключались фиктивные трудовые договора. Проводятся следственные мероприятия», — добавили в комитете нацбезопасности.