Депутат: Бизнес РК заинтересован в усилении ответственности за рейдерство как можно раньше

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Бизнес Казахстана заинтересован в усилении ответственности за рейдерство как можно раньше, заявил депутат мажилиса Жанат Джарасов.

«Любые попытки воспрепятствовать развитию бизнеса, особенно малого и среднего, должны рассматриваться. В законопроекте данная статья не претерпела изменений в сторону усиления мер ответственности за рейдерство, а ограничилась только набором ограничений в виде лишения прав занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В ходе презентации вы сказали, что ответственность будет усилена в новом законопроекте, который планируется разработать в марте будущего года. Бизнес, сегодня обеспокоенный рейдерством, не заинтересован в откладывании вопроса. Почему он откладывается?» — спросил Джарасов в среду у заместителя генерального прокурора Марата Ахметжанова на обсуждении поправок по вопросам совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства в мажилисе.

Однако, по словам замгенпрокурора, сегодняшней ответственности – до 10 лет лишения свободы, и так достаточно.

«На практике, норма не работает потому, что много конкурирующих составов, которые поглощают. Это – коррупционные, должностные преступления», — считает Ахметжанов.

Он проанализировал коротко имеющееся законодательство.

«В первой части статьи рейдерство больше напоминает гражданско-правовые отношения, потому что надо будет доказывать, что были подделка документов, устав изменен, несоответствие количества акционеров, другое. Это длительная судебная гражданская волокита, потому что очень спорный (вопрос – КазТАГ). Во второй же части статьи – использование служебного положения, других (признаков — КазТАГ) – это у нас сегодня поглощается коррупционными и другими преступлениями», — сказал замгенпрокурора.

По его словам, есть еще статья «Воспрепятствование законной деятельности предпринимательства» и другие, которые поглощают рейдерство.

«Здесь – больше вопрос практики применения и нужно, кажется, нормативное постановление Верховного суда, чтобы разъяснить. Поэтому само усиление на два-три года санкций никаким образом не решит проблему. Сегодня этот вопрос у нас на рассмотрении, обсуждается с научным сообществом, рассматриваем опыт других стран, чтобы этот институт заработал», — уверяет Ахметжанов.