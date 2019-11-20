Расследование начала полиция по факту размещения билборда с рекламой наркотиков в Алматы

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Алматы. 20 ноября. КазТАГ – Расследование начала полиция по факту размещения билборда с рекламой наркотиков в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«Этот факт уже принят в производство сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу ДП города Алматы. Сам по себе он – вопиющий и требует особого внимания и безотлагательных мер со стороны правоохранительных органов. На данном этапе проверочных мероприятий установлена компания, что разместила данный рекламный билборд, а также заказчик, который в ближайшие часы будет отыскан и доставлен для разбирательства в ДП города Алматы», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Как заверили полицейские, «эти действия однозначно повлекут за собой ответственность согласно действующему законодательству».

«Тогда-то и будет дана правовая оценка, о ней мы сообщим дополнительно. Однозначно, весь визуальный продукт, установленный данной рекламной компанией по заказу вышеуказанного лица, будет непременно демонтирован», — добавили в ДП города.

Ранее в социальных сетях были распространены изображения билборда на одной из улиц города, которые рекламировали сайт по продаже наркотиков. Отметим, что сайт без сторонних сервисов на территории Казахстана не открывается.

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