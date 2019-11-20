Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс прежний

Алматы. 20 ноября. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана и Шымкента, в Алматы курс прежний, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах покупают в среднем по Т387, а продают по Т388,3.

В Алматы средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,5, а продажи – Т389,1.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т387,6, а продажи – Т388.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т387,16.