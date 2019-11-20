Проект дорожной карты по развитию торговой статистики ЕАЭС одобрили в Нур-Султане

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Проект дорожной карты по развитию торговой статистики Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили в Нур-Султане, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«На международном семинаре по вопросам статистики международной торговли товарами (СМТТ), который прошел в Нур-Султане, экспертное сообщество одобрило проект дорожной карты по развитию статистики внешней и взаимной торговли товарами в ЕАЭС до 2025 года», — сообщили в ЕЭК.

Как отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, «глобальная цифровая трансформация оказывает существенное влияние на статистику международной торговли товарами».

«Нам необходимо обеспечить внедрение новых инструментов статистического наблюдения развивающихся интеграционных процессов, сформировать надежный статистический фундамент. Это будет способствовать принятию ключевых управленческих решений в рамках реализации комплексной стратегии развития евразийской интеграции», — сказал Глазьев.

Участники семинара обсудили результаты форсайт-исследования о перспективах развития СМТТ в контексте смены технологических и мирохозяйственных укладов и связанных с этим процессов глобальной цифровой трансформации.

«Эксперты высоко оценили представленные научные подходы к определению контуров будущего СМТТ и отметили значимость дальнейшего развития статистических инструментов формирования показателей торговли, в том числе по добавленной стоимости, для более точного позиционирования государств-членов ЕАЭС в глобальной экономике. Кроме того, они подчеркнули, что нужно преодолевать межведомственную разобщенность в формировании статистических данных на основе общих цифровых процессов, а также использовать альтернативные источники данных для повышения полноты, достоверности, оперативности данных СМТТ, их большей детализации», — говорится в сообщении.

Проект дорожной карты по развитию статистики внешней и взаимной торговли товарами в ЕАЭС на период до 2025 года одобрен с акцентом на то, что основные мероприятия проекта в полной мере соответствуют мировой статистической повестке в области СМТТ.

«Успешная международная торговля является гарантией устойчивого экономического роста любой страны. Государству нужны актуальные и надежные статистические данные. Задача поиска альтернативных источников и методов измерения в условиях растущего применения новых технологий и онлайн-транзакций в международной торговле поставлена весьма своевременно», — сказал председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана Нурболат Айдапкелов.

Отмечается, что данные о международной торговле всегда пользуются высоким спросом, и поэтому страны используют все имеющиеся возможности для их качественного сбора.

«Глобализация, сопровождающаяся развитием глобальных цепочек создания стоимости, цифровизация торговых операций и рост электронной коммерции, как и необходимость мониторинга достижения целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, вынуждают статистиков переосмыслить актуальность статистических результатов и исследовать новые источники данных, чтобы соответствовать новым потребностям», — обратил внимание начальник сектора статистики торговли и промышленности статистического отдела ООН Марки Мурьяван.

В заключение заместитель директора департамента статистики ЕЭК Елена Борушко выразила надежду, что усилия комиссии по формированию стратегического плана действий в сфере статистики внешней и взаимной торговли на евразийском пространстве «придадут новый импульс развитию конструктивного межведомственного и межгосударственного взаимодействия при его реализации».