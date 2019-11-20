Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Осадки ожидаются в среду в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (преимущественно снег), ожидаются усиление ветра, метель, туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью -28-30, днем -21-23.

В Алматы переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный 0-5, днем порывы 8 метров в секунду. Температура ночью 0-2, днем +3+5.

В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (преимущественно дождь). Ветер западный, северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -1-3, днем +7+9.

В Жамбылской области местами ожидаются гололед, туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью 0-5.

В Кызылординской области местами ожидаются гололед, туман, метель, ветер 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метров в секунду. Днем 0-5 (на юге +5), ночью -5-10.

В Туркестанской области днем дождь с небольшим снегом, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются усиление ветра 15-20 метров в секунду, туман, гололед. Днем +4+9, ночью -1+4.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью гололед, низовая метель. Днем -14-19, ночью -17-22.

В Алматинской области днем дождь с небольшим снегом, ночью местами дождь с небольшим снегом, местами ожидаются туман, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду. Днем +3+8, ночью 0-5.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед, днем ветер 15-20 метров в секунду, местами метель. Днем 0-5, ночью -2-7.

В Мангистауской области местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, гололед, местами метель. Днем -18-23 (на юге -11), ночью -22-27 (на юге -11-16).

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, местами метель. Днем и ночью -15-20.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Днем -20-25, ночью -25-30.

В Западно-Казахстанской области местами туман. Днем -2-7, ночью -10-15.

В Костанайской области тоже местами туман. Днем -20-25, ночью -25-30.

В Северо-Казахстанской области местами туман. Днем -20-25, ночью -25-30.

В Павлодарской области ночью местами небольшой снег, кроме того, ночью местами туман. Днем -20-25, ночью -25-30.

«В ближайшие сутки на водных объектах северных, центральных, восточных областей республики ожидается дальнейший процесс ледообразования, на отдельных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания уровней воды», — предупредили синоптики.