Экс-глава службы спецпрокуроров Олеся Кексель находится в Казахстане – Генпрокуратура

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Бывший руководитель службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры Олеся Кексель находится в Казахстане, сообщил заместитель генпрокурора Марат Ахметжанов.

«Официально хочу сказать, что причина ухода – по собственному желанию. Она подала заявление, и генеральный прокурор удовлетворил. Она в Казахстане», — заявил Ахметжанов в среду в кулуарах мажилиса.

Он подтвердил, что Кексель является фигурантом уголовного дела о пытках.

«Проводится досудебное расследование по данному факту. Всю оценку ему даст предварительное следствие, досудебное расследование. Поэтому преждевременно на сегодня говорить, только суд может решить – виновен или не виновен человек в этих деяниях. Все эти факты будут проверены и будет дана должная правовая оценка. Поэтому сегодня проводится досудебное расследование и после принятия окончательного решения вам сообщат по всем фактам. Я не могу раскрывать ход следствия», — сказал Ахметжанов.

15 ноября адвокат Хамида Айткалиева на процессе по делу бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы сообщила, что министерством внутренних дел начато досудебное расследование в отношении прокуроров Бауржана Габбасова и Олеси Кексель. Они подозреваются по части 1 статьи 146 (умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем, лицом, осуществляющим дознание, или иным должностным лицом либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания) УК РК. По информации адвоката, поводом для начала расследования явилось заявление ее подзащитного – предпринимателя Набиева Е.И. о незаконных действиях Кексель и Габбасова. Айткалиева так же добавила, что Кексель уже допрошена в качестве свидетеля с правом на защиту. Отмечалось, что уголовное дело расследует следственно-оперативная группа, руководителем которой является один из опытных следователей МВД РК.

Напомним, 23 мая МИА «КазТАГ» сообщило о том, что возглавлявшая ранее службу специальных прокуроров генпрокуратуры РК Олеся Кексель перестала работать в надзорном органе. Информацию корреспонденту агентства подтвердили в call-центре ведомства после того, как в социальных сетях было распространено сообщение, в котором говорится о том, что Кексель покинула Казахстан. В распространяемом сообщении она называлась «протеже» сенатора Кайрата Кожамжарова.

Авторы сообщения отмечали, что Кексель «возглавляла следственную группу по делу бывшего премьер-министра Серика Ахметова».

«После окончания следствия у Кексель начался стремительный взлет по карьерной лестнице», — было сказано в сообщении.

Кексель в январе 2018 года была назначена руководителем службы специальных прокуроров генпрокуратуры РК, а до этого занимала пост заместителя руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Помимо дела экс-премьера Ахметова, Кексель возглавляла следственную группу по делу бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, который в итоге был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Кожамжаров стал депутатом сената в марте, до этого он с декабря 2017 года был генеральным прокурором Казахстана. Ранее он занимал должности председателя агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции.

Отметим, что МИА «КазТАГ» ранее обращалось в генеральную прокуратуру с просьбой подтвердить уход Кексель, однако указанное ведомство официально на обращения редакции не ответило. 27 мая 2019 года журналистам агентства удалось подтвердить уход возглавлявшего службу уголовного преследования Талгата Татубаева из генпрокуратуры.

Казахстанский адвокат Жан Кунсеркин на пресс-конференции 25 июля сообщил, что экс-руководитель службы специальных прокуроров генеральной прокуратуры РК Олеся Кексель требовала с подозреваемой по уголовному делу Гульнары Мусабаевой дать показания против Имангали Тасмагамбетова. По его словам, Кексель, по некоторым данным, в настоящий момент покинула Казахстан и находится в Германии.