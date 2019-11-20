Требуем прекратить провокации в отношении оргкомитета по созданию Демпартии – Мамай

Алматы. 20 ноября. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Организационный комитет Демократической партии сделал специальное заявление по срывам встреч в регионах Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Мы не собираемся ограничиваться семью областями Казахстана, в которых мы уже побывали. Сейчас поедем в Астану, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Карагандинскую, Восточно-Казахстанскую и Акмолинскую области, то есть все регионы мы пытаемся охватить, и мы обязательно проведем встречи в этих городах и областях. Сегодня хотим специально заявить, что за любую провокацию в отношении нас, любую попытку срыва наших встреч в этих городах и областях ответственными людьми за это будут не местные власти, которые, очевидно, организовывают все эти провокации, а лично Нурсултан Назарбаев, Касым-Жомарт Токаев как президент, председатель КНБ Карим Масимов и министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Мы требуем прекратить провокации в отношении организационного комитета по созданию Демократической партии», — заявил член инициативной группы Жанболат Мамай на пресс-конференции «О давлении на инициаторов создания Демократической партии» в Алматы в среду.

Ранее, отметил активист, они ездили по казахстанским городам и областям для встреч с представителями гражданского общества.

«Наши поездки начались по западным регионам – Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской области. Буквально на днях мы посетили Тараз, Шымкент и Кызылорду. В последнее время усиливаются давление и репрессивные способы сорвать наши встречи с представителями гражданского общества, с теми людьми, которые хотят поддержать организационный комитет Демократической партии. И мы, и вы стали свидетелями того, как пытались сорвать наши встречи в Таразе и Шымкенте, как фактически сорвали встречу в Кызылорде», — подчеркнул политик.

В частности, продолжил член инициативной группы, «были подосланы провокаторы, люди, специально подготовленные, которые ставили перед собой одну цель – сорвать встречу и не допустить, чтобы оргкомитет по созданию Демократической партии смог создать свои штабы в этих городах и регионах».

«Так, к примеру, в Кзылординской области произошел самый вопиющий случай за последнее время. Около 10 человек, специально подготовленных, с заготовленными речевками, с плакатами не давали никому говорить. Они требовали остановить встречу, требовали, чтобы мы уехали из города, покинули помещение, где проходила встреча. То есть, понятно, что это не представители гражданского общества, оппозиции, а специально подготовленные провокаторы, которые целенаправленно стремились сорвать встречу и дискредитировать комитет по созданию Демократической партии», — рассказал Мамай.

На пресс-конференции присутствовали и выступили и другие члены инициативной группы по созданию Демократической партии – Галым Агелеуов, Ырысбек Токтасын и Инга Иманбай.