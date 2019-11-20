Гендиректором Оператора РОП назначен экс-чиновник минэкологии Казахстана

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Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Генеральным директором ТОО «Оператор РОП» («Оператор расширенных обязательств производителей» – КазТАГ) назначен Медет Курмангалиев, сообщает пресс-служба компании.

«Генеральным директором ТОО «Оператор РОП» назначен Медет Кумаргалиев», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Курмангалиев ранее в 2019 году возглавлял департамент государственной политики управления отходами министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, до этого с 2012 года возглавлял управление министерства охраны окружающей среды, а также работал в государственной корпорации «Правительство для граждан» и РГП «Госэкспертиза».

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