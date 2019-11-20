«Как президенту Токаеву перейти от слов к делу». «Армия, сильная власть, полиция и суды: кому верят казахстанцы?». «Полтриллиона тенге за внедрение ОСМС». «Вся казахстанская экономика зависит от экспорта нефти». «Для чего вводят новый стандарт водительского удостоверения»

Сетевой Казахстан 20 ноября 2019г.

EXCLUSIVE . KZ . «Как президенту Токаеву перейти от слов к делу» — В то же время, правительство, оставаясь полностью подчиненным президенту органом исполнительной власти, станет еще и подотчетным парламенту, поскольку судьба конкретного министра и всего кабмина будет теперь зависеть от исполнения наказов депутатского электората. Самое интересное в том, что, даже если парламент станет не только законодательным, но и представительным органом, а правительство обретет дополнительную подотчетность, самой сильной фигурой на политическом поле государства все равно останется президент – достаточно почитать Конституцию, чтобы убедиться в этом. Но зато наполнится конкретным содержанием токаевская формула власти: сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство. Скажите, какое общество откажется заключить договор с властью на этих условиях?

365 INFO . KZ . «Армия, сильная власть, полиция и суды: кому верят казахстанцы? Исследование» — Казахстанцам близки ценности сильной власти и порядка, считают авторы исследования «Ценности казахстанского общества в социологическом измерении». При этом большинство в целом довольно развитием демократии в стране, но считают, что у разных социальных групп права и свободы тоже разные. Высок уровень доверия центральным государственным органам власти: президенту, правительству, парламенту. Почему-то социологи включили сюда и армию, а опрошенные отметили и ее. Но еще больше общество доверяет религиозным организациям.

«Казахстанцы заплатят полтриллиона тенге за внедрение ОСМС» — На эти деньги власти обещают поднять уровень здравоохранения, сделать доступнее дорогостоящие услуги и поднять зарплату врачам. За счет государства население будет получать необходимые базовые услуги на уровне первичной медико-санитарной помощи (профилактические прививки и медицинские осмотры, патронаж, ведение беременности и др.) и иметь доступ к экстренной и неотложной медицинской помощи. Все остальное за счет ОСМС.

KAPITAL . KZ . «Грозит ли Казахстану банковский кризис?» — Во-первых, насколько уязвим казахстанский банковский сектор к внешним и внутренним рискам? Во-вторых, может ли казахстанская банковская система наступить на старые грабли или все же ее ожидают новые? Ведь согласно известному выражению Уинстона Черчилля, «генералы всегда готовятся к прошлой войне», а финансисты, по всей видимости, всегда готовятся к прошедшим кризисам. Будут ли они готовы к новым катализаторам предстоящего кризиса?

IA — CENTR . RU . Петр СВОИК — «Госпрограммы в банковском секторе Казахстана: душат или помогают?» — Нужны ли банкирам госпрограммы, а государству поддержка банков? И почему с одной стороны банки — самая субсидируемая отрасль экономики РК, а с другой- частные банки в стране «задыхаются»? Умут ШАЯХМЕТОВА, самый публичный банкир в Казахстане и при этом руководитель большого и влиятельного банка Народного банка на недавней конференции «Финансовый рынок и реальный сектор экономики» поставила вопрос ребром: нужны ли нам (читай – коммерческим банкам) госпрограммы и господдержка к ним.

CAMONITOR . KZ . «Хватит считать нас быдлом: оппозиция снова упускает свой шанс» — Политика, как все мы прекрасно знаем, — грязное дело. И хотя это та самая аксиома, которая не нуждается в доказательствах, наши доморощенные оппозиционеры продолжают предъявлять их с завидной регулярностью. Причем от раза к разу делают это все более изощренно. Вот и теперь в очередной своей схватке за потенциальный электорат они ничем не гнушаются. Есть ли сегодня хоть какие-то условия для того, чтобы оппозиционные группы проявили солидарность? Вопрос, как говорится, на засыпку. А с учетом того, что каких-то три месяца назад была предпринята очередная попытка объединить необъдиняемое, которая по традиции закончилась провалом, ответ на него кажется более чем очевидным…

«Казахстан и Узбекистан: возможен ли экономический союз?» — Казахстан зарекомендовал себя как активный поборник интеграционных процессов. Другой вопрос, что такая линия не всегда и не всеми поддерживалась. Однако, как показывает практика, в современном мире без интеграции не обойтись. При этом существуют довольно неожиданные ее варианты, мало кем рассматриваемые, но являющиеся исторически объективными. Об одном из них и пойдет сегодня речь. Предлагаемая точка зрения была высказана довольно известным казахстанским бизнесменом, который в силу ряда обстоятельств пожелал остаться анонимным.

RITMEURASIA . ORG . Сергей СМИРНОВ – «Куда уходит нефть Казахстана» — Все годы независимости власти РК делают ставку на экспорт минерального сырья, в котором безраздельно доминирует нефть. Советский потенциал, который обеспечивал диверсификацию экономики, исчерпан. Республика практически лишилась собственного производства во многих отраслях обрабатывающей промышленности. Попытки провести реиндустриализацию оказываются безуспешными: все работает лишь на развитие нефтесектора и увеличение экспортных поставок сырья. Сегодня страна экспортирует около 80% произведенной нефти, что составляет 2/3 доходов от зарубежных продаж и формирует почти три четверти ВВП. Подобная структура экспорта и высокая доля нефтяных доходов в бюджете являются причиной макроэкономических трудностей, периодически захлестывающих страну при падении цен на нефть. Таким образом, почти вся казахстанская экономика зависит от экспорта нефти, и сократить эту зависимость не удается.

MATRITCA . KZ . Ержан ЕСИМХАНОВ – «В этой новости неправильно всё» — В Таразе педофил изнасиловал семиклассницу. Двенадцатилетняя девочка пошла во время урока в уличный туалет. В этой новости неправильно все. Вообще все. Так не должно было случиться. Но так случилось, потому что решительно всем было наплевать. Всем взрослым, которые должны были нести ответственность за детей. Подумайте сами – двенадцатилетняя девочка во время урока идет в уличный туалет. Жуткий, с дыркой в полу – его хорошо видно на видео, которое сейчас распространяют СМИ. Две тысячи девятнадцатый год на дворе. Тараз, областной центр, город с населением в четыреста тысяч человек. Дети, школьники хотят в туалет в дырку в полу. Напомню, сейчас ноябрь. Всем наплевать. В школе есть туалет, но он всегда закрыт – наверняка по распоряжению администрации, чтобы им спокойно могли пользоваться взрослые. Дети и в дырку сходят, даже зимой.

TIME . KZ . «Вся власть — советам!» — Мажилисмены и сенаторы так и не пришли к консенсусу по законопроекту о жилищно-коммунальном хозяйстве, согласно которому на смену нынешним всевозможным КСК придут ОСИ — объединения собственников имущества. В итоге вчера в ходе заседания рабочей группы они предложили создать согласительную комиссию, которой предстоит принять окончательное решение по семи спорным нормам проекта закона.

«В Сирии было не до сказок» — Половина возвращенных из Сирии казахстанских детей уже получили гражданство нашей республики и свидетельство о рождении. Вчера в столице на большой конференции психологи, педагоги и юристы рассказали, как меняются цвета в их рисунках. Официально из Сирии в рамках двух спецопераций “Жусан-1 и 2” эвакуировали 406 детей, однако статистика упускает еще одного ребенка. По словам руководителя региональных центров по реабилитации детей-возвращенцев Ольги РЫЛЬ, есть 13-летняя… беременная девочка, вернувшаяся с мамой. По рассказам матери, она была вынуждена отдать дочь замуж, чтобы девочку не изнасиловали в подворотнях. А замужних там не трогают…

«Когда душит жаба» — Страховая компания “Евразия” отказала в возмещении ущерба после ДТП, проигнорировав решение суда и полицейский протокол. — Мы специально перепроверили информацию, — говорит Салтанат АЗИРБЕК, руководитель пресс-службы ДП. — У нас в системе зафиксирован сигнал о происшествии, данный факт зарегистрирован. На место выезжала группа, оформившая ДТП, была составлена схема, изъято водительское удостоверение, водители направлены на прохождение наркологической экспертизы. Материалы были собраны подразделением адмпрактики управления полиции Алатауского района, а впоследствии переданы в суд». То есть ДТП все-таки было! Но чтобы Ермек БУПЕНЕЕВ получил свои деньги, придется обращаться либо в суд, либо в Национальный банк, регулирующий работу рынка страхования, считает юрист Павел АРУТЮНЯН.

LITER . KZ . «ООН настаивает на обязательной вакцинации детей в Казахстане» — Координатор программ по здравоохранению и питанию Детского фонда ООН Канат СУХАНБЕРДИЕВ заявил, что данные о детской вакцинации в Казахстане не соответствуют реальности. Также он призвал выйти с предложением в Парламент страны об обязательных прививках для детей. «По данным министерства здравоохранения более 80% детей вакцинировано, но это не складывается в единую картину заболеваний и вспышек эпидемий. Вероятно, в этом вопросе есть некие недочеты«, — сказал Суханбердиев.

CARAVAN . KZ . ««Через год и его менять придется»: что думают отечественные эксперты о введении водительского удостоверения нового образца» — Для чего в Казахстане вводят новый стандарт водительского удостоверения, какие нововведения ждут отечественных автолюбителей и действительно ли новый способ защиты прав поможет искоренить возможность подделки документов. Эдуард ЭДОКОВ, председатель Независимого автомобильного союза Казахстана — Совершенно не вижу таких явных причин для того, чтобы все бросить и поменять на новый образец. На моей памяти это уже, кажется, четвертый тип удостоверения, который, возможно, будет отвечать новым требованиям. Если это сделано для большего соответствия международным стандартам, то возникает вопрос: почему сразу нельзя было и предыдущий образец сделать соответствующим?

TENGRINEWS . KZ . Бахытжан БАЗАРБЕК – «Правомерно ли изъятие земельного участка» — В Казахстане сложилась неприятная правовая и судебная практика принудительного изъятия земельного участка, находящегося в частной собственности у человека, в связи с неосвоением либо нецелевым использованием. Но как быть этому человеку, если генплан и проекты детальных планировок и застроек запрещают строительство на указанных территориях. Маразм, скажете? Нет, это суровые реалии нашей жизни. И, к сожалению, государственные органы подают иски. И в судебном порядке простым гражданам и предпринимателям приходится с боем отстаивать свои земельные участки.

KAZVEDOMOSTI . KZ . ««Мусоросборники»: почему Казахстан нуждается в заводе по преобразованию вторсырья в биотопливо» — И поможет ли решить эту проблему повышение тарифа на мусор для астанчан. В ближайшее время на общественных слушаниях в акимате Нур-Султана будет обсуждаться вопрос повышения тарифа на вывоз мусора для жителей столицы. Так как он не менялся с 2011 года, а за восемь лет инфляция, удорожание бензина и дизельного топлива лишь многократно увеличивали расходы городских предпритий, которые специализируются на вывозе отходов, они и запросили возможность повысить оплату этого пункта коммунальных платежей. В частности, если сейчас тариф составляет 246 тенге с человека, то предлагается поэтапно поднять его до 466 тенге в месяц. Много это или мало, нужно ли это жителям Нур-Султана и какую пользу они получат в случае утверждения более высокого платежа. Давайте, разберемся.

AZATTYQ . ORG . «Почему разнятся официальные данные о возвращенных из Ирака и Сирии?» — По данным КНБ, предоставленным Азаттыку, из Сирии и Ирака были возвращены 277 взрослых и 547 детей. Это намного больше, чем сведения о вернувшихся во время операции «Жусан».

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