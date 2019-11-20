Меры сотрудничества для нейтрализации угроз обсудили секретари совбезов стран СНГ в Москве

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ — Меры сотрудничества для нейтрализации угроз обсудили секретари советов безопасности государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) в Москве, сообщает пресс-служба президента РК.

«Сегодня в Москве помощник президента РК – секретарь Совета безопасности Калмуханбет Касымов принял участие в VII встрече секретарей советов безопасности государств-участников СНГ. В ходе мероприятия был обсужден широкий круг актуальных вопросов регионального взаимодействия в условиях современных вызовов и угроз стабильности и безопасности на пространстве СНГ. В частности, были рассмотрены меры сотрудничества для нейтрализации угроз, исходящих от иностранных террористов-боевиков, и недопущения их перемещения через территорию стран содружества. Состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане, тенденциям в сфере кибербезопасности, химических и биологических угроз», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что Касымов представил доклад на тему: «Об оценке внешних рисков и угроз безопасности на пространстве СНГ», отметив необходимость совместных действий в контексте развития ситуации в Сирии и Афганистане, растущего влияния ряда религиозно-экстремистских и террористических организаций.

Кроме того, на полях мероприятия секретарь СБ Казахстана провел двусторонние встречи с государственным секретарем СБ Беларуси Станиславом Засем, советником президента Афганистана по национальной безопасности Хамдуллой Мохибом, секретарем СБ при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым и секретарем СБ Армении Арменом Григоряном.

«Собеседники обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и глобальной безопасности, обсудили основные направления сотрудничества. Был подписан ряд документов о взаимодействии», — резюмируется в сообщении.