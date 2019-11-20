Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ — Казахстанский студент задержан в Гонконге в ходе столкновений с протестующими, сообщает пресс-служба МИД РК.

«По информации полиции Гонконга, предоставленной казахстанским дипломатам, 18 ноября в ходе столкновений с протестующими был задержан гражданин Казахстана – студент первого курса Баптистского университета Гонконга Нукпи Абилькаир. Консул посетил нашего гражданина, состояние его здоровья стабильное, в зоне локтя правой руки небольшие ссадины, полученные при падении во время его задержания. Жалоб на содержание у него не имеется», — говорится в сообщении в среду.

По данным внешнеполитического ведомства, сегодня прошли предварительные слушания по делу гражданина Казахстана.

«В настоящее время нашим генеральным консульством данное дело взято на особый контроль, и дипломаты будут следить за соблюдением прав нашего гражданина. Вместе с тем дипломатами осуществляется поиск адвоката по уголовным делам. Отмечаем, что за последнее время в Гонконге были задержаны более 4 тыс. человек и в связи с массовыми арестами наблюдается нехватка адвокатов», — отмечается в сообщении.

При этом в МИД РК напомнили, что внешнеполитическое ведомство «настоятельно рекомендует всем студентам, обучающимся в Гонконге, вернуться в Казахстан».

Напомним, 18 ноября сообщалось, что 118 студентов Казахстана вернулись из Гонконга в связи с протестами. Также в МИД РК сообщали, что в ближайшие дни планируется вывезти еще порядка 40 казахстанских студентов.