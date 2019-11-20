Алматы. 20 ноября. КазТАГ — Проблемы региона обсудят главы государств Центральной Азии в Ташкенте 29 ноября, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«В преддверии нашей встречи эксперты провели интенсивную подготовку повестки дня к предстоящей консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте 29 ноября», — сказал министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

По его словам, главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана обсудят проблемы региона и их решения в транспортной сфере, торговле, образовании и туризме.

Ранее Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ) со ссылкой на первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева сообщало, что Ташкент примет консультативную встречу глав стран Центральной Азии.

«Я ранее призвал наших соседей собраться на консультативную встречу. Такая встреча состоялась в Астане (Нур-Султан). Хотел бы, чтобы они проходили в разных столицах. Надеюсь, в этом году, 27 ноября, встреча состоится в Ташкенте, как намечено», — отметил Назарбаев в ходе заседания Astana Club.

По его словам, сейчас у некоторых стран Центральной Азии есть вопросы по границе, иногда в торговле.

«Есть нерешенные вопросы между Кыргызстаном и Таджикистаном, Узбекистаном. Небольшие территории, их тоже надо решить согласованно, мирно. Нет-нет, все равно столкновения происходят, гибнут люди», — добавил Назарбаев.

Напомним, предыдущая консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в марте 2018 года в Нур-Султане.