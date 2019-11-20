Новая система продажи жд-билетов многократно снизила объем перепродаж – Атамкулов

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Новая система продажи билетов на железной дороге многократно снизила объем перепродаж, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«Мы надеемся, что эта новая система апробируется, она уже пять месяцев работает, показывает достаточно хорошие результаты – объем перепродаж многократно снизился», — ответил Атамкулов в среду на вопрос депутата мажилиса Айгуль Нуркиной о дефиците и цене билетов в ходе обсуждения вопроса субсидирования железнодорожных перевозок.

Депутат назвала моменты «отсутствия» билетов.

«Бывают случаи, когда за неделю до поездки билетов уже нет. В летний или пиковый период зачастую билетов не бывает сразу же после открытия продаж. Также до сих пор не урегулированы вопросы посредничества при купле-продаже билетов, когда, «благодаря» перекупщикам, повышаются цены на билеты в два и более раза», — сказала мажилисвумен.

В рассматриваемом законопроекте, по ее данным, не предусмотрены нормы, направленные на решение проблем искусственного дефицита билетов на железнодорожных пассажирских перевозках.

«Как проблемы будут устранены?» — спросила Нуркина.

Одна из причин, по данным Атамкулова, в дефиците вагонов пассажирского парка. В этом направлении работа, по его словам, ведется.

«Вторая причина, вопрос, за который критикуется железная дорога, уполномоченное министерство – в этом году, летом, введена новая система на смену старой, которая позволяла перекупку билетов. С введением новой системы введены правила, которые не позволяют одному лицу покупать большое количество билетов. Билеты продаются индивидуально, по ИНН. По групповым билетам – раньше они были не именные, групповые, также в настоящее время на железной дороге введено правило – все билеты продаются по паспортным данным», — сказал министр.

Также, внутренние правила перевозок на железной дороге, содержащие требования к персоналу дороги и его ответственность.

«Были меры – административное наказание, не такое большое, около 5 МРП для перекупщиков, но сами нормы тогда не были, наверно, достаточно эффективными и не позволяли приостановить эти вещи», — посетовал Атамкулов.

Вопрос ужесточения наказания обсуждается в рабочих группах, резюмировал министр.