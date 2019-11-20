Проблему педофилии в Казахстане решают через наказание «стрелочников» – депутат

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. Проблему педофилии в Казахстане решают через наказание «стрелочников», заявила депутат мажилиса Ирина Унжакова.

«Казахстанская общественность поражена беспрецедентным преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних детей. В этот раз нападение на 13-летнюю девочку произошло не в темное время суток и не в безлюдном месте, а на территории одной из школ Тараза и в дневное время. Под давлением родительской общественности областное управление образования незамедлительно уволило директора школы, заместителя по воспитательной работе, учителя, отпустившего девочку с урока, и вахтера. Однако такие меры скорее можно расценивать как привычную рефлексию чиновников найти и наказать «стрелочника», — сказал Унжакова, озвучивая в среду депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина.

Проблема же незащищенности детей, в том числе и в школьных учреждениях, по мнению парламентария, зачастую лежит в плоскости профессиональной инфантильности и халатности всех, кто обязаны закрыть доступ педофилов к организациям образования.

Так, таразская трагедия, по ее словам, показала неэффективность школьных систем видеонаблюдения.

«В официальных новостях сообщили, что более часа на мониторах был виден мужчина, бесцельно слоняющийся по школьному двору, но на него никто не обратил внимания. В то же время в стандартах и требованиях к оснащению учреждений дошкольного и школьного образования системами видеонаблюдения указывается необходимость интеграции школьных систем видеонаблюдения с информационными подсистемами Центра оперативного управления, либо с подсистемами дежурных частей полиции. К сожалению, на практике системы остаются неинтегрированными. Также в тот день, когда школьница оказалась жертвой преступления, инспектора на рабочем месте не было. И это – не редкий случай, инспекторы нередко находятся то на усилении, то на отработках, то на совещании, что противоречит ведомственным инструкциям. Кроме того, скорость их сменяемости такова, что ни педагоги, ни дети не успевают запомнить школьных инспекторов в лицо. По информации МВД, неукомплектованость школьными инспекторами составляет 2 тыс. сотрудников», — отметила мажилисвумен.

Также она обратила внимание председателя правительства на тот факт, что аналогичному риску сегодня могут быть подвергнуты ученики 2,3 тыс. казахстанских школ, имеющих надворные туалеты.

Депутат предложила обеспечить все школы туалетами внутри зданий, рассмотреть возможность ускоренной интеграции систем видеонаблюдения, полностью укомплектовать штат школьных инспекторов полиции и прекратить практику их отвлечения от работы в школах, ввести более строгие правила по ограничению доступа незнакомых людей в учебные учреждения и на их территории.

Напомним, 15 ноября в уличном туалете на территории школьницы была изнасилована девочка. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса, которая отпросилась с урока в туалет. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 (изнасилование) и части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Полицейскими установлен и задержан подозреваемый. Пострадавшая его опознала. В настоящее время он водворен в ИВС Тараза.