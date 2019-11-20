Алматы. 20 ноября. КазТАГ — Жителя Караганды подозревают в заказе билбордов с рекламой наркотиков в пяти городах РК, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы.

«Установлена личность заказчика (билбордов с рекламой наркотиков – КазТАГ). Это частное лицо – житель Караганды. Вся информацию по нему уже передана нашим коллегам из Карагандинской области, которые тоже примут к нему меры в соответствие с законодательством. Как установлено, он заказал размещение данной рекламы в четырех регионах страны: в Нур-Султане, Шымкенте, Караганде и Усть-Каменогорске. В настоящее время два билборда вышеуказанного содержания, установленные в Алматы, демонтированы», — сообщил начальник управления по противодействию наркобизнесу (УПН) ДП Алматы Ерлан Алмагамбетов в среду.

Также сообщается, что установившую билборды с рекламой наркотиков компанию оштрафовали.

«Представитель ТОО «Наружная реклама – Регионы» гражданин С. 1973 года рождения привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 423 (пропаганда и незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров) КРКобАП. Размер штрафа составляет 300 МРП», — сообщили в УПН.

Ранее сообщалось, что департаменты полиции (ДП) Алматы и Нур-Султана начали досудебные расследования по факту размещения билбордов с рекламой наркотиков на улицах двух городов.

Позднее в пресс-службе МВД РК сообщили, что 19 ноября на улицах нескольких городов Казахстана было выявлено и демонтировано восемь баннеров со скрытой рекламой наркотиков. В ведомстве отметили, что причастные к заказу и размещению баннерной рекламы установлены, принимаются меры по их задержанию и привлечению к ответственности.

1 МРП = Т2525.