Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ — Восемь баннеров со скрытой рекламой наркотиков выявлено в Казахстане, сообщает пресс-служба МВД РК.

«С развитием информационно-коммуникационных систем увеличилось количество фактов реализации и пропаганды наркотиков и сильнодействующих веществ посредством интернет-ресурсов. Только с начала года специальными мониторинговыми группами подразделений по противодействию наркопреступности МВД выявлено и заблокировано более 5 тыс. сайтов, распространяющих наркотики. По выявленной 19 ноября в социальных сетях информации об установке на улицах нескольких городов баннеров с QR-кодом, направляющим на такой сайт, проведена проверка. В результате было выявлено и демонтировано восемь баннеров. Они были установлены по заказу рекламной компании», — говорится в сообщении, распространенной в среду.

В ведомстве отметили, что причастные к заказу и размещению баннерной рекламы установлены.

«Принимаются меры по их задержанию и привлечению к ответственности», — следует из сообщения.

Как отмечается, департамент по противодействию наркопреступности МВД предупреждает участников рекламного бизнеса, компании по оказанию полиграфических услуг о необходимости обязательной проверки заказов и продукции на соответствие антинаркотическому законодательству.

В свою очередь в пресс-службе департамента полиции (ДП) Нур-Султана сообщили, что 19 ноября на трех улицах города обнаружены билборды, направленные на пропаганду и продажу наркотиков.

«Полицейскими по данному факту начато досудебное расследование по статье 297 (незаконный сбыт психотропных наркотических средств) УК РК. В тот же день данные баннеры были демонтированы акиматом. Полицейскими установлены заказчик и компания, которая установила эти баннеры. Проводятся мероприятия по задержанию лиц, причастных к данному правонарушению и привлечению их к ответственности. Подобный факт в столице имеет место впервые», — проинформировали в полиции.