Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Строительство газораспределительных сетей началось в Нур-Султане и Карагандинской области, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

«Акиматами города Нур-Султан и Карагандинской области начато строительство газораспределительных сетей», — говорится в сообщении в среду.

Акиматом Нур-Султана получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметные документации (ПСД) первой очереди с девятью пусковыми комплексами.

«Для их реализации в текущем году из республиканского бюджета выделено Т2,2 млрд, в том числе Т550 млн на 1-2 пусковые комплексы, Т1,7 млрд на 3-6 пусковые комплексы. По всем девяти пусковым комплексам определены подрядные организации и начаты строительно-монтажные работы. По 1-2 пусковым комплексам – подводящие сети к ТЭЦам (подрядчик – ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»): поставлено 4,4 км или 15,4% труб, из которых сварено 3,5 км или 12,3%; завершены работы по подготовке основания (фундаментов) под газорегуляторный пункт (ГРП) на ТЭЦ-1,3», — сообщил вице-министр энергетики Казахстана Мурат Журебеков.

По его словам, до конца 2019 года ожидается поставка всего оборудования на газорегуляторный пункт, а также 100% трубной продукции.

«По 3-6 пусковым комплексам – газораспределительные сети до жилых массивов Коктал — 1, 2 (подрядчик – ТОО «Алия Сервис»): поставлено 14,2 км или 78,8% труб, из которых сварено 12,3 км или 68,3% (из 18 км предусмотренных на 2019 год); завершены работы по подготовке фундаментов по четырем газорегуляторным пунктам в микрорайоне Коктал (всего 4 ГРП), до конца года ожидается поставка четырех газорегуляторных пунктов и 15 км трубной продукции; по 7-9 пусковым комплексам – газораспределительные сети до жилых массивов Юго-Восток, Железнодорожный, определена подрядная организация (ТОО «МБК Курылыс»), договор заключен 1 ноября», — уточнил замглавы минэнерго.

Отмечается, что поставлено – 260 м трубной продукции, до конца 2019 года планируется поставить 9,1 км.

«По информации акимата Нур-Султана, полное завершение строительства первой очереди запланировано к следующему отопительно-зимнему периоду – на осень 2020 года», — добавил вице-министр.

Акиматом Карагандинской области предусматривается строительство отводов от автоматизированных газораспределительных станций на города Караганда, Темиртау и Жезказган и строительство распределительных сетей.

«Для строительства газораспределительных сетей в Карагандинской области из республиканского бюджета на этот год выделено Т2,4 млрд. Из них, по Т1 млрд для городов Караганда и Жезказган, Т400 млн для Темиртау. По всем трем городам определена подрядная организация (ТОО «Алия Сервис») и начаты строительно-монтажные работы», — добавил замглавы МЭ РК.

Как уточнили в правительстве, на сегодняшний день строительство магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту «Кызылорда–Нур-Султан» на стадии завершения.

«Сварено и уложено 1061,3 км или 100% линейной части газопровода. Проведены успешно гидроиспытания на 963 км или 90% газопровода. Также ведутся работы по строительству газопроводов-отводов и пяти автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления. Степень завершенности монтажных работ составляет: по газопроводам-отводам и пяти АГРС – 96,5%; по газоизмерительной станции – 91%. В целом работы идут по графику. Приемка газопровода в эксплуатацию запланирована на 31 декабря», — заключил Журебеков.