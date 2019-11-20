Бить теневой сектор нужно сильно, но аккуратно 20.11.2019 12:30 Владислав ЮРИЦЫН Экономика 27 0 Обозреватель Сергей Домнин о проблеме доверия в обществе и теневой экономике Похожие материалы: Из-за нерасторопности акимата жители Акмолинской области не получат вовремя газ – Токаев Технологические компании снимают сливки, банкам остаются «услуги морга» Эксперт считает «безналичный» Казахстан досягаемой перспективой Задрав штаны, бежать в двадцатку лучших Вопрос введения налогов на безналичные переводы требует тщательной проработки – Токаев