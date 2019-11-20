Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Вводимое законопроектом субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых на потребителя не ляжет, заявил вице-министр национальной экономики РК Мади Такиев.

«Часть (средств на субсидирование – КазТАГ) будет вноситься частным перевозчиком на покрытие расходов – по четырем статьям расходов из шести. Расходы (взаимно – КазТАГ) перекрываются, никаких потерь не будет. Еще по двум статьям расходов (…) предусматривается увеличение тарифов по локомотивной тяге и магистральным железным сетям. Включение данных тарифов в плату предусматривается. Соответственно, на потребителя плата не ляжет», — ответил Такиев на вопрос члена комитета по финансам и бюджету мажилиса парламента РК Петра Шарапаева на обсуждении поправок в законодательство в среду.

По словам мажилисмена, «законопроектом вводится балансирующая плата, которая позволит создать законодательную платформу для субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых».

«Норма временная и будет действовать один год. Расплаты по балансирующей плате будет нести национальный перевозчик грузов. Однако, есть вероятность, что в дальнейшем данная оплата ляжет на частных перевозчиков. Как будет рассчитываться временная балансирующая плата? Каков будет ее размер? Не перейдет ли эта плата в дополнительную нагрузку на бизнес, а, в конечном итоге, – на потребителя?» — спросил Шарапаев.

Вице-министр отметил, что деньги на субсидирование из бюджета не предполагаются.