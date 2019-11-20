Евразийство – отработанная идея? 20.11.2019 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 64 0 Асылбек Бисенбаев том, что российская и казахстанская концепции евразийства – не одно и то же Похожие материалы: Егор Кончаловский снимет фильм-оперу «Абай» в Казахстане Квазигосударственные структуры Казахстана скрывают свою неэффективность Краткосрочный экономический индикатор в Казахстане в январе-октябре составил 104,7% Пётр Своик: «Члены НСОД сами не знают, зачем они Токаеву» Уравнять ответственность за распространение контрафакта предлагают в странах ЕАЭС