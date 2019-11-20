Внести понятие «транзит груза» в законодательство просят в КТЖ

Нур-Султан. 20 ноября. КазТАГ – Владимир Радионов. В АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) просят внести понятие «транзит груза» в законодательство, сообщил председатель правления АО «НК «КТЖ» Сауат Мынбаев.

«Для того, чтобы правильно оформлять документы (на груз, следующий транзитом через территорию РК – КазТАГ), нужно законодательное определение транзита (груза – КазТАГ). Транзит же есть, и очень странно, что нет его определения на законодательном уровне. Поэтому мы обращаемся с убедительной просьбой внести понятие транзита», — сказал Мынбаев на заседании мажилиса парламента РК в ходе обсуждения поправок в закон РК «О железнодорожном транспорте» в среду.

Депутат мажилиса Татьяна Яковлева озаботилась вопросом недополучения КТЖ средств при применении грузоотправителями схем «скрытого» транзита, позволяющими избегать оплаты транзитного тарифа.

«По данным МИИР, в 2018 году КТЖ недополучила Т16 млрд только из-за этих скрытых перевозок. Законопроектом предполагается нормы по снижению рисков «скрытого» транзита. Не вызовут ли эти нормы отток транспортных перевозок в другие транспортные коридоры? Нельзя ли просто снизить тарифы, которые могут быть неподъемными для бизнеса?» — спросила мажилисвумен.

По словам Мынбаева, «транзитные перевозки – страшно конкурентный сектор».

«Мы за них боремся, и никто не собирается устанавливать тарифы на таком уровне, чтобы произошел транзитный отток. Что касается потерь, каковы они – я покажу на примере древесины. Российская древесина завозится на территорию РК в режиме «импорт» и дальше направляется, например, в Узбекистан в режиме «экспорт». Тариф на «импорт – экспорт» раза в четыре ниже, чем транзитный тариф. Этот вопрос поднимали и таможня, и министерство экономики. Закончилось тем, что поставили запрет на экспорт российского леса с территории РК в Узбекистан – это сделали в августе. Если сравнить с 2018 годом, экспорт уменьшился с 80 тыс. тонн в сентябре 2018 года до 2 тыс. тонн в сентябре 2019 года, за октябрь – 62 тыс. тонн и 3 тыс. тонн соответственно. В то же время транзит увеличился после введения запрета на экспорт в августе текущего года со 167 тыс. тонн в сентябре до 280 тыс. тонн в октябре. То есть весь экспорт, который был, превратился в транзит», — пояснил глава КТЖ.

При этом он отметил, что компания отслеживает цены на внутреннем рынке Узбекистана для понимания, какова экономика транзитного тарифа.

«Понятно, транзитный тариф можно понизить, это зависит от экономики и принимающей стороны, и от экспортно-импортного тарифа. Но вся эта разница остается в карманах посредников. Зачем это делать? Повторюсь, для того, чтобы правильно оформлять эти документы – перегрузочные, сопроводительные – нужно законодательное определение транзита», — резюмировал Мынбаев.