Антикоррупционеры не исключают обжалования доводов генпрокуратуры по делу Манзорова

Алматы. 21 ноября. КазТАГ – Антикоррупционеры не исключают обжалования доводов генеральной прокуратуры Казахстана по делу заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время доводы генеральной прокуратуры изучаются, по результатам рассмотрения данных доводов нами будет засматриваться вопрос внесения жалобы на решение прокуратуры вышестоящему прокурору», — сказал в четверг старший следователь первого департамента агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

Он уточнил, что дело в отношении Манзорова было прекращено 28 октября.

«Нами указанное решение Генарльной прокуратурой было обжаловано заместителем генерального прокурора, однако генеральной прокуратурой в удовлетворении данного решения был отказано. Ответ мы получили недавно. Если рассматривать эту ситуацию более детально – здесь уголовное дело в отношении Манзорова было возбуждено по заявлению двух граждан нашей страны, которые прямо указывали на Манзорова, о фактах совершения им коррупционного преступления. Исходя из логики решения генпрокуратуры, в настоящее время нам необходимо этих двух лиц привлечь к ответственности – и по незаконному обращению, и за дачу ложных сведений в отношении Манзорова», — пояснил Бигайдаров.

Напомним, 26 сентября в интернете была распространена информация, что в 4.55 того же дня заместитель акима Алматинской области Багдат Манзоров был арестован и помещен сотрудниками антикоррупционной службы в ИВС ДП Алматы. В сообщении говорилось, что заместителю акима вменяют часть 3 статьи 366 (получение взятки) УК РК. Редакция МИА КазТАГ обратилась за подтверждением в акимат Алматинской области, где агентству сообщили, что не располагают информацией о задержании, добавив, что сами обратились в правоохранительные органы за разъяснением ситуации.

Вечером 26 сентября источник в правоохранительных органах подтвердил агентству КазТАГ задержание замакима области, а 27 сентября информацию о задержании Манзорова антикоррупционная служба подтвердила уже официально. Комментируя официальную информацию о задержании, в акимате Алматинской области сообщили, что к работе Манзорова в регионе нареканий нет.

1 октября в пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что материал в отношении Манзорова в следственный суд Алматы не поступал. Таким образом, суд не выносил решения по мере пресечения в отношении замакима Алматинской области. По закону, мера пресечения в отношении задержанного должна быть вынесена судом в течение 72 часов с момента задержания.

2 октября стало известно, что следствие переквалифицировало дело Манзорова со статьи 366 (получение взятки) на 190 (мошенничество) УК РК. Отмечалось, что чиновнику вменяют нарушения, которые могли быть совершены им в бытность руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматы.

18 октября КазТАГ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматинской области сообщило, что Манзоров находится в отпуске без содержания с 14 октября по 1 ноября.

29 октября стало известно, что Манзоров освобожден от уголовного преследования.

30 октября заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов сообщил, что сотрудники антикоррупционной службы будут привлечены к ответственности за задержание Манзорова.

31 октября агентство по противодействию коррупции выступило с заявлением, что не согласно с прекращением уголовного дела в отношении Манзорова. Сотрудник антикоррупционной службы сообщил, что «в ходе следствия уголовное дело истребовала генеральная прокуратура и прекратила за отсутствием события преступления, в настоящее время мы с этим решением не согласны и подаем возражение».

7 ноября сенатор Андрей Лукин призвал воздержаться от громких слов в деле Манзорова и предложил дождаться ответа генпрокуратуры.

13 ноября глава антикоррупционной службы Алик Шпекбаев заявил, что агентство остается на своей позиции в деле Манзорова.

19 ноября ситуацию прокомментировал аким Алматинской области Амандык Баталов, который заявил, что такая ситуация может случиться «с любыми».

20 ноября стало известно, что генпрокуратура не удовлетворила жалобу антикоррупционной службы по делу Манзорова.