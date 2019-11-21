Принятые нормы по обеспечению безопасности детей не всегда исполняются на местах – МОН РК

Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – Принятые нормы по обеспечению безопасности детей не всегда исполняются на местах, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«Министерством образования и науки Республики Казахстан проведено совещание с участием руководителей региональных управлений образования по вопросам усиления мер по обеспечению безопасности детей. В ходе совещания отмечено, что в действующих нормативных документах предусмотрены меры безопасности, которые исполняются не всеми местными исполнительными органами», — сообщили в МОН в четверг.

Так, по данным ведомства, существует совместный приказ МОН и МВД РК «Об утверждении стандартов и требований к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения», который предусматривает, что система видеонаблюдения устанавливается в специально выделенном помещении, либо в пункте централизованной охраны, работает в автоматизированном режиме или с возможностью подключения к Центрам оперативного управления (ЦОУ).

«Кроме того, система должна позволять вести наблюдение за обстановкой в помещениях и прилегающих к ним территориях по периметру территории. Должны быть охвачены – главные и запасные входы, помещения массового скопления людей, другие помещения по усмотрению руководителя организации образования. Срок хранения информации – не менее 30 суток», — пояснили в минобразования и науки.

В ведомстве добавили, что приказ МОН РК «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного и среднего образования, а также специальных организаций образования», «предусматривает обязательную установку и функционирование систем видеонаблюдения».

В этой связи, региональным управлениям образования, как заявили в МОН, необходимо провести следующую работу: первое, обеспечить все организации образования системами видеонаблюдения, соответствующими нормативным требованиям (согласно расписанию уроков, секций и кружков, установить ответственного работника за системами видеонаблюдения для своевременного реагирования во внештатных ситуациях на период пребывания детей в организация); второе, решить вопрос по выведению систем видеонаблюдения организаций дошкольного и среднего образования республиканского, областного и городского значения на ЦОУ органов внутренних дел; третье, ввести пропускной режим, предусмотрев при этом в уставах организаций образования порядок пребывания родителей и законных представителей детей, а также их близких родственников, предварительно обсудив данные вопросы с родительским и попечительским советами организаций образования; четвертое, обеспечить наличие ограждений по всему периметру территории организации образования в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства; пятое, утвердить планы и выделить средства для оборудования теплых туалетов, отвечающим необходимым нормам в зданиях организаций образования; шестое, в условиях областных центров, городских и других крупных организаций образования рассмотреть вопрос передачи функций обеспечения пропускного режима и охраны специализированным службам с допуском к работе в организациях образования; седьмое, обеспечить исполнение инструкции по безопасности детей, ознакомление педагогов с данной инструкцией, особенно в части дежурства и сопровождения детей.

«В рамках реализации рекомендаций Августовского совещания работников образования в настоящее время принимаются меры по поэтапному решению вопросов обеспечения организаций образования спортивными залами и теплыми туалетами. Решение данной проблемы также закладывается в проект новой государственной программы развития образования и науки РК на 2020-2025 годы», — добавили в МОН.

Напомним, 15 ноября в уличном туалете на территории школьницы была изнасилована девочка. Пострадавшей оказалась ученица седьмого класса, которая отпросилась с урока в туалет. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 (изнасилование) и части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера) УК РК. Полицейскими установлен и задержан подозреваемый. Пострадавшая его опознала. В настоящее время он водворен в ИВС Тараза.

20 ноября стало известно, что 19 ноября в недалеко от школы-гимназии №60 Алматы на 12-летнюю ученицу было совершено вооруженное нападение. Девочке удалось увернуться от предмета, похожего на нож, но злоумышленник, по некоторым данным, преследовал ее вплоть до ворот учебного заведения. Начато расследование.