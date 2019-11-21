Нур-Султан. 21 ноября. КазТАГ – Снег и сильный ветер ожидаются в четверг на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (преимущественно снег), ожидаются усиление ветра, метель, туман, гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура днем -18-20, ночью -26-28.

В Алматы облачно, временами снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура днем 0-2 с дальнейшим понижением, ночью -3-5.

В Шымкенте переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура днем +1+3, ночью -1+1.

В Алматинской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем – ветер 15-20 м/с. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Жамбылской области местами ожидается снег, ночью в горах и предгорьях – сильный снег, местами ожидаются туман, гололед, днем – ветер 15-20 м/с. Днем и ночью -2-7.

В Туркестанской области днем местами ожидаются осадки, ночью по всему региону – небольшой дождь со снегом, местами ожидаются туман, метель, ветер 15-20 м/с, гололед. Днем +1+6, ночью -4+1 (на с -12-17).

В Кызылординской области местами ожидаются туман, метель, ветер 15-20 м/с. Днем -5-10 (на юге 0), ночью -12-17 (на юге -8).

В Мангистауской области ночью местами ожидается небольшой снег, ночью и утром местами ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с. Днем -2-7, ночью -5-10.

В Костанайской области ночью местами ожидается туман. Днем -12-17, ночью -20-25.

В Карагандинской области ночью местами ожидается туман. Днем -18-23 (на юге -8-13), ночью -22-27 (на юге -12-17).

В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается снег, местами – туман, ночью и утром местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. Днем -20-25, ночью -30-35.

В Павлодарской области ночью местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -17-22, ночью -23-28.

В Атырауской области днем -5-10, ночью -10-15.

В Западно-Казахстанской области днем -4-9, ночью -10-15.

В Актюбинской области днем -10-15, ночью -20-25.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается небольшой снег. Днем -15-20, ночью -22-27.

В Акмолинской области местами ожидается небольшой снег. Днем -18-23, ночью -25-30.

«В ближайшие сутки на отдельных реках востока, севера и центра республики ожидаются дальнейшие ледообразования, зажоры льда и колебание уровня воды, возможен подъем уровня воды. На большинстве рек юго-востока республики будет отмечаться охлаждение воды, на отдельных реках – ледообразование», — предупредили синоптики.