Внешнеэкономическая деятельность Казахстана перестраивается на региональные валюты – KASE

Алматы. 21 ноября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Внешнеэкономическая деятельность Казахстана постепенно перестраивается на сделки в региональных валютах, в частности, на рубль и юань, заявил заместитель председателя правления АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) Андрей Цалюк.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы насытить рынок рублем. Сейчас внешнеэкономическая деятельность постепенно перестраивается на сделки в региональных валютах, в частности, на рубль и юань», — сказал Цалюк на бизнес-завтраке с потенциальными эмитентами и партнерами биржи в четверг в Алматы.

По приведенной им статистике, импорт Казахстана из России вырос с 9,3% в 2016 году до 12,3% в 2018 году.

«Мало какая страна есть в мире, импорт которой на 36,8% в общем объеме импорта за четыре года в среднем зависит (от соседней страны – КазТАГ). Понятно, что это исторически сложилось, но мы достаточно сильно зависим от этого импорта. С другими странами у нас достаточно хорошая диверсификация (по товарообороту – КазТАГ), а с Россией – 36,8%», — подчеркнул спикер.

Доля Китая, по его данным, в общем объеме импорта за четыре года, составила 15,7%, доля ЕС – 19,8%, США – 4,5%.

По словам замглавы KASE, в разные годы курс тенге к доллару, зависел в большей степени от разных вещей: от нефти, от рубля, от выборов и других.

«Как это ни парадоксально, рубля и юаня на рынке не хватает, и когда вы, бизнесмены, заключаете какой-то контракт, например, с Россией на поставку станков или еще чего-то, вы даете команду купить эти станки за рубли, а ваш банк купит на тенге доллары, а потом на доллары – рубли. В результате, чем дальше мы уходим от доллара, тем больше подвергаем тенге давлению», — пояснил эксперт.

Также объемы торговли китайским юанем непрерывно растут с момента запуска торговли юанем – с 2014 года, отметил он.

По его словам, поэтому Национальный банк и KASE предпринимают усилия по насыщению казахстанского рынка рублем, и в октябре были сделки по рублям.

«Мы поставляем валюту на рынок тем банкам, которые обслуживают клиентов, импортирующих товары из России», — добавил Цалюк.